Российские гимнасты ждут реванша с командой Китая

Четырнадцать комплектов наград в командном и индивидуальном многоборье, а также на отдельных снарядах — шесть в женском турнире и восемь в мужском — ожидают участников чемпионата мира по спортивной гимнастике 4-13 октября в Штутгарте. На годичной давности чемпионате в Дохе обе российских сборных уже получили лицензии на олимпийские командные соревнования в Токио. Тем не менее, в Германии боевой состав мужчин во главе с двукратным чемпионом мира Артуром Далалояном намерен решать самые амбициозные задачи в соперничестве с традиционно сильными гимнастами Китая и Японии, главной из которых является борьба за золото в командном многоборье. А, наоборот, несбалансированный состав женской сборной России вряд ли позволит ее представительницам претендовать на мировое лидерство в соперничестве с фаворитками из команды США.

Мужская сборная России полна решимости бороться в Штутгарте за командное золото, а ее лидер Артур Далалоян — еще и защитить свой прошлогодний титул в личном многоборье. По его словам, все коллеги проделали большой объем работы и готовы отлично. Да, и сам он чувствует, что готов бороться за медали, на многих снарядах прибавив в сложности и подготовив новые комбинации. Но основная цель — все-таки командный финал, в котором россияне постараются взять реванш за прошлогоднее поражение от китайцев. Тогда Артур Далалоян ошибся на брусьях, из-за чего общее впечатление от в целом успешного для него чемпионата оказалось смазанным. Вот почему на предстоящем турнире допустить подобное гимнаст права себе не дает.

Самой серьезной конкуренции Давид Белявский, Артур Далалоян, Никита Нагорный, Денис Аблязин, Иван Стретович и Владислав Поляшов ждут здесь не только от соперников из Китая, но также из Японии. Интересно им посмотреть и на швейцарцев, показывающих в последнее время весьма приличные результаты.

Тот факт, что тренерский штаб женской сборной России успешного выступления своих подопечных на чемпионате мира в Штутгарте не ждет, ее наставница Валентина Родионенко связала с несбалансированностью представленного здесь состава. В командных соревнованиях, а также в личном многоборье первенство она заранее отдала американкам, тогда как россиянкам предрекла в зависимости от обстоятельств любое другое место в диапазоне от второго до шестого. Американки, утверждает госпожа Родионенко, сейчас вне конкуренции даже в отсутствие среди приехавших в Германию двукратной чемпионки мира Морган Хард, которая не попала в заявку. Команду США здесь представят Симона Байлз, Джейд Кэри, Кара Икер, Суниса Ли, Грейс МакКаллум и Микайла Скиннер.

Валентина Родионенко пояснила, что россиянки не в состоянии бороться за первые места главным образом по причине травм, преследовавших большинство из них. Медали возможны разве что на брусьях, в вольных упражнениях и опорном прыжке, где соответственно выступят довольно прилично готовые Дарья Спиридонова, Анастасия Агафонова и Лилия Ахаимова. Госпожа Родионенко сообщила также, что на олимпийском турнире российская женская команда будет представлена другими гимнастками, которые не смогли участвовать в чемпионате мира из-за пока еще слишком юного возраста. И вот они-то, по ее словам, готовят нынче такие сложные программы, с которыми в Токио смогут уже на равных конкурировать с американками. Что касается двукратной олимпийской чемпионки 25-летней Алии Мустафиной, то она в Германии не выступит и пребывает нынче в раздумьях о целесообразности продолжения своей спортивной карьеры.

Первые финалы в командном многоборье пройдут у женщин 8 октября, а у мужчин — 9-го.

Вера Мухина