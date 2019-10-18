Расписание недели

Фото: Zentropa Entertainments

ретроспектива

Догма-95

Кинотеатр «Каро 11 Октябрь»

Датская «Догма» — манифест добровольной режиссерской аскезы, придуманный Ларсом фон Триером и Томасом Винтербергом в 1995 году, к 100-летию кинематографа,— не только стала крупной медиасенсацией, но и по-настоящему изменила историю кино. На большом экране покажут шесть фильмов, снятых как самими идеологами («Торжество» Томаса Винтерберга и «Идиоты» Ларса фон Триера), так и «попутчиками» — «Последняя песнь Мифуне» Сёрена Краг-Якобсена, «Итальянский для начинающих» Лоне Шерфиг, «Открытые сердца» Сюзанны Бир и «В твоих руках» Аннетт К. Олесен. К ретроспективе приурочен и выход коллективной монографии «Догма-95», выпущенной издательством магазина «Подписные издания» совместно с редакцией журнала «Искусство кино».

концерт

Перукуа

Crocus City Hall

Проекты на стыке нью-эйджа и world music редко разгоняются до больших концертных площадок. Музыка, которая хорошо идет на уроках йоги, чаще всего там и остается. Австралийская певица Перукуа — исключение. Исполнительница «исцеляющих женских мантр» не только адаптировала свою музыку для рядового слушателя, не озабоченного проблемами внутреннего роста, но и смогла продать ее в далекой России — здесь она регулярный гость. В этот раз концерт пройдет в сопровождении симфонического оркестра.

опера

Рабочий и колхозница

Концертный зал «Зарядье»

К двойному юбилею ВДНХ и Веры Мухиной «Зарядье» покажет оперу-буфф, в которой обе заглавные фигуры оживают и отправляются в Париж на Всемирную выставку, а заодно знакомятся с Марлен Дитрих и Пабло Пикассо. За продюсирование отвечает Павел Каплевич, за музыкальное качество — композитор Владимир Николаев и маэстро Филипп Чижевский, за звездный эффект — целая плеяда известных исполнителей, в числе которых Илзе Лиепа как special guest (Марлен-Пикассо в одном лице) и фронтмен «Морального кодекса» Сергей Минаев, который исполнит партию товарища Сталина (партию оперную, разумеется). Поставил все это режиссер и хореограф Евгений Кулагин, хорошо известный москвичам как участник и соавтор многих постановок в «Гоголь-центре» и Театре наций.

Фото: Александр Щербак, Коммерсантъ

концерт

Suede

«Главклуб»

Восьмой студийный альбом Suede (третий после большой паузы) вышел год назад, и с тех пор английская группа находится в турне в его поддержку. Аудитория у британского декадентского рока в России преданная — в 1990-е кассеты с записями звезд брит-попа у нас затирали до дыр, а теперь их поклонники вполне могут позволить себе покупать билеты по 5–8 тыс. рублей. Концерт в «Главклубе» — хороший повод поздравить Suede с 30-летием.

Фото: Дудникова Евгения / предоставлено ЦТИ «Фабрика»

выставка

Free off // Освобождение

Центр творческих индустрий «Фабрика»

Выставка выпускников «Свободных мастерских» при Московском музее современного искусства, курс 2019 года. Имена 40 молодых художников, за редким исключением вроде Кирилла Кипяткова, пока никому не известны. Зато известны темы их дипломных сочинений: «Город. Страна. Глобал. Память. Семья, дом, боль. Адаптация к социуму. Секс в твоей голове. Гендер. Вещи. Экология». В общем, обо всем понемногу — в объектах, инсталляциях, видео, фотографии и живописи.

Фото: из архива Марины Брусникиной

выставка

Человек размером с дом

Московский музей современного искусства в Ермолаевском переулке

Выставка посвящена памяти Дмитрия Брусникина — актера, режиссера, педагога, одного из немногих настоящих строителей современного театра. Брусникина не стало летом прошлого года — а в этом году Фестиваль-школа «Территория» и Музей современного искусства предложили соратникам Дмитрия Брусникина сделать выставку-портрет мастера. Куратор проекта — замечательный сценограф Ксения Перетрухина.

Фото: Архив РАН

выставка

Шухов. Формула архитектуры

Музей архитектуры имени Щусева

Самая большая за последние четверть века выставка, посвященная великому инженеру-архитектору Владимиру Шухову (1853–1939), сделана на основе собраний самого Музея архитектуры, а также архива РАН, РГАНТД, Центрального госархива Москвы, Института легких конструкций в Штутгарте, архитектурного бюро Burkhalter Sumi Architekten в Цюрихе и других коллекций. Экспозиция, как двухголосная фуга, строится вокруг двух главных изобретений Шухова: металлических сетчатых перекрытий и гиперболоидов. Павильоны Всероссийской художественно-промышленной выставки 1896 года в Нижнем Новгороде, Шаболовская радиобашня, опоры линии электропередачи НиГРЭС на Оке, цех металлургического завода в Выксе с оболочками двоякой кривизны, водонапорные башни, нефтепроводы и нефтяные резервуары, первый в России завод по крекингу нефти — в чертежах, рукописях, макетах и фотографиях.

Фото: Третьяковская галерея

выставка

Авангард. Список №1

Третьяковская галерея на Крымском Валу

Выставка к 100-летию одной художественной утопии — покрыть все города Советской России сетью «музеев живописной культуры», чтобы широкие народные массы прониклись идеями революционного авангарда, пока сам революционный авангард использует музей как творческую лабораторию по разработке очередных прорывов в области формы и содержания. Апостолы нового искусства — Кандинский, Малевич, Штеренберг, Татлин, Древин, Родченко, Кузнецов, Фальк, Пунин — принялись комиссарствовать, проводили музейные конференции, заседали в комитетах и комиссиях, составляли списки для закупки и, несмотря на все разногласия, в 1919-м действительно открыли два музея авангарда — в Москве и Петрограде. В центре выставки — московский Музей живописной культуры, одной их первых покупок которого стал «Черный квадрат». Ликвидированный в 1929-м и растворившийся в фондах Третьяковской галереи, Музей живописной культуры ненадолго восстановят: реконструируют экспозицию на основе архивных документов, собрав работы, хранящиеся в Третьяковке и разлетевшиеся по миру — вплоть до лондонской Тейт Модерн и кёльнского Людвига.

Фото: Stereotactic

фильм

Raving Riot: Рейв у парламента

В мае 2018 года в ответ на полицейские рейды в тбилисских клубах молодежь устроила двухдневный многотысячный рейв у здания грузинского парламента и добилась публичных извинений от министра внутренних дел. В гуще событий оказался 25-летний режиссер Степан Поливанов — его съемки с места событий использовали все мировые СМИ. По горячим следам Поливанов смонтировал фильм о молодости, исследующий феномен превращения технокультуры в политику, а также неожиданную политизацию первого постсоветского поколения в Грузии, родившегося и выросшего в свободной стране.

Фото: Gergely Csatari/wikipedia.org

концерт

Мик Харви

Московский дом кино

Пока Ник Кейв гастролирует по миру с творческими вечерами, состоящими на треть из музыки и на две трети из ответов на вопросы зала, его бывший товарищ по The Bad Seeds Мик Харви перезапускает в Европе программу собственных интерпретаций песен Сержа Генсбура. Материал французского классика волнует Харви давно, первую пластинку кавер-версий песен Генсбура австралиец выпустил еще в 1995-м. Сольный каталог музыканта богат и разнообразен, когда-нибудь, вероятно, он покажет здесь и лучшие номера собственного сочинения. А пока только Франция, только Генсбур. Да еще в непривычном для меломанов зале Дома кино.

Фото: предоставлено пресс-службой музея

выставка

Невавилонская библиотека

Еврейский музей и центр толерантности

Художник Александр Бродский, куратор Анна Наринская и архитекторы Надя Корбут с Кириллом Ассом спорят с «Вавилонской библиотекой» Борхеса. Их «Невавилонская библиотека» спускается с виртуальных облаков гипертекста на землю, населенную потрепанными и зачитанными до дыр книгами. Интерактивная инсталляция, представляющая собой нечто среднее между кроличьей норой, сквозь которую Алиса провалилась в свою Страну чудес, и деревенской избой-читальней,— это признание в любви домашней библиотеке, вместе с которой проживается лучшая часть человеческой жизни.

Фото: Castle Rock Entertainment

фильм

Побег из Шоушенка

Экранизация повести Стивена Кинга с Тимом Роббинсом и Морганом Фрименом, ставшая режиссерским дебютом Фрэнка Дарабонта, друга писателя, позднее снявшего по его произведениям «Зеленую милю» и «Мглу». 24 года назад у «Побега из Шоушенка» было семь номинаций на «Оскар», но ни одной награды ему не досталось. Однако впоследствии фильм Дарабонта получил намного более высокое признание — с 2008 года он уверенно занимает первое место в рейтинге лучших фильмов IMDb. Российский зритель увидит картину на большом экране впервые.

Фото: Amazing, Bloomgarden Films, My Way Entertainment

фильм

Иные

Научно-фантастическая антиутопия Зака Липовски и Адама Б. Стейна с Брюсом Дерном и Эмилем Хиршем в главных ролях, виртуозно разыгранная в пространстве одной комнаты. Отец-параноик и его семилетняя дочь со сверхъестественными способностями, из-за которых ей нельзя покидать жилище,— на таких, как она, охотится правительство. Первую часть фильма можно описать как продолжение «Сталкера», снятое с точки зрения его дочери, передвигающей по столу стакан. Зато вторая, в которой девочка все же выходит на улицу, а призраки из ее видений наконец обретают плоть, способна по-настоящему удивить и самых искушенных зрителей: фильм Липовски и Стейна получил множество наград на фестивалях фантастических фильмов во всем мире.

Фото: АРТЛАЙТ, Инвада фильм, Yellow, Black & White

фильм

Сторож

Фильм Юрия Быкова из программы «Кинотавра». Если его «Майор» и «Дурак», получивший несколько важных призов фестиваля в Локарно, были беспросветной критикой российского мироустройства, а шпионский сериал «Спящие», сделанный по заказу российских спецслужб, заставил режиссера публично извиняться и грозиться уйти из кино навсегда, то «Сторож», снятый по собственному сценарию, начисто лишен социально-политического измерения. Главный герой — в исполнении автора — охраняет заснеженный санаторий где-то в российской глубинке, наказывая себя одиночеством за грехи прошлого. Но там, где у Кинга и Кубрика начинался хоррор, Быков находит зыбкую почву для криминального триллера: одиночество героя нарушает семейная пара, скрывающаяся от преследования.

Фото: Columbia Pictures, Pariah

фильм

Zомбиленд: Контрольный выстрел

Продолжение комедийного зомби-хоррора Рубена Фляйшера про приключения Вуди Харрельсона, Джейси Айзенберга, Эммы Стоун и Эбигейл Бреслин в Америке, большинство жителей которой превратились в ходячих мертвецов. Первый фильм, вышедший в 2009-м, и тогда радикально отличался от прочих зомби-фильмов отсутствием какого бы то ни было подтекста: ходячие мертвецы в нем не символизировали ничего, кроме самих себя. За прошедшее десятилетие образ зомби в мировой культуре оказался еще более политически нагруженным, поэтому новая серия фильма, где зомби — это просто зомби, в которых белый человек может без лишних раздумий разрядить дробовик, выглядит вызывающе старомодно и, кажется, становится от этого только еще более смешной.

Фото: Maze Films, Versus Pictures

фильм

Троица

Трагифарс о любовном треугольнике экспатов в Москве, проблемы которых безрезультатно пытаются решить то католический священник, то психоаналитик. Второй фильм актрисы «Гоголь-центра» и финалистки шоу «Голос» Ян Гэ, в котором она сама сыграла главную роль, участвовал в конкурсе «Кинотавра».

Фото: Кинокомпания CTB, Анимационная студия Мельница

мультфильм

Урфин Джюс возвращается

Вторая часть новой франшизы питерской анимационной студии «Мельница», много лет запускающей под Новый год трех богатырей во все кинотеатры страны. Урфин Джюс, чью армию деревянных солдат разбили в предыдущей серии, побежден, но не сломлен. Теперь он завладел волшебной книгой Гингемы, которая исполняет любые желания, а желание у ее нового хозяина, разумеется, только одно — стать правителем Изумрудного города. У Элли, впрочем, тоже новое приобретение — ухажер Тим, который ведет себя в Изумрудном городе, как слон в посудной лавке. В каком-то смысле мы имеем дело с фанфиком по фанфику: мультипликаторы расширили вселенную сказок Александра Волкова, которые, в свою очередь, были фантазией на тему вселенной «Волшебника страны Оз».

Фото: предоставлено пресс-службой музея

выставка

Акварели Максимилиана Волошина

Реставрационный центр имени академика Грабаря, Иконотека имени Овчинникова в Пречистенском переулке

Получив на реставрацию два десятка крымских акварелей коктебельского поэта из феодосийского музея-заповедника «Киммерия М.А. Волошина», Центр Грабаря сделал неожиданное открытие: Волошин, прямо как Дионисий, использовал в качестве пигмента истолченные в порошок местные камни. Так что редко выставляющиеся волошинские акварели буквально заиграют новыми красками — глубоко патриотическими.

Фото: предоставлено пресс-службой музея

выставка

Союз молодежи. Русский авангард 1909–1914

Еврейский музей и центр толерантности

В Москву переезжает выставка, ставшая гвоздем выставочного сезона в Петербурге: «Союз молодежи» в Русском музее был больше, зато в Еврейском музее он изменится не только количественно, но и приобретет новые качества — благодаря кураторской поддержке Андрея Сарабьянова и «Энциклопедии русского авангарда». Юность Малевича, Розановой, Матюшина, Татлина, Филонова, Ларионова и еще 30 знаменитых и забытых участников первого официального объединения русских авангардистов.

Фото: Capella Film

фильм

Арахисовый сокол

Фильм дебютантов Тайлера Нильсена и Майка Шварца — одиссея по американскому Югу 22-летнего героя с синдромом Дауна, сбежавшего из казенного учреждения. Главную роль в фильме, где снялись Дакота Джонсон, Шайя Лабаф и Брюс Дерн, играет актер с синдромом Дауна Закари Готтзаген, подаривший своему герою часть собственной биографии, а зрителям — историю о том, что людей без особенностей не бывает.

Подробнее — Василий Степанов

Фото: ПРОвзгляд

фильм

Портрет девушки в огне

На российские экраны выходит «Портрет девушки в огне» Селин Скьяммы, получивший на Каннском кинофестивале приз за лучший сценарий и «Квир-пальмовую ветвь». Награждение фильма о любви двух женщин в Бретани в 1770 году, одетых в платья с картин Артемизии Джентилески, многие критики сочли конъюнктурным. И совершенно напрасно.

Подробнее — Ксения Рождественская

Фото: Централ Партнершип

фильм

Текст

Экранизация одноименного бестселлера Дмитрия Глуховского с Александром Петровым в роли студента Ильи Горюнова, по ложному обвинению в хранении наркотиков отсидевшего семь лет. Обстоятельства, которые в реальности вызывают социальные протесты, в фильме остаются декорациями классического нуара.

Подробнее — Станислав Ф. Ростоцкий