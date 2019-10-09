ВТБ обещает пока не вводить отрицательные ставки по долларовым вкладам

ВТБ не видит необходимости введения отрицательных ставок по долларовым вкладам, сообщил журналистам глава банка Андрей Костин. Днем ранее ВТБ перестал принимать от граждан вклады в евро.

«Нет, в долларах не планируем. Там позитивные ставки, почему мы должны отказаться от доллара. Пока не планируется, дедолларизация не так же делается, это процесс экономический»,— сказал господин Костин (цитата по ТАСС).

Напомним, летом 2019 года кредитные организации попросили Банк России разрешить им вводить отрицательные ставки по валютным вкладам. Банки пожаловались, что валютные депозиты им невыгодны, но по закону они обязаны возвращать клиентам деньги хотя бы с минимальным процентом. С начала октября сразу пять крупных российских банков, в том числе ВТБ, отказались от приема вкладов физических лиц в евро.

Об отказе банков от приема вкладов граждан в евро — читайте в материале “Ъ” «Евро закрыли депозит».