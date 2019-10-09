Россия будет строже относиться к визовым запросам США

Россия будет строже относиться к визовым запросам американцев после того, как членам делегации РФ не были выданы визы на 74-ю сессию Генассамблеи ООН, сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин в интервью газете «Известия». Реакция российской стороны не может быть абсолютно симметричной, поскольку штаб-квартира ООН расположена в США, добавил он.

«Реакция и ответ должны быть в любом случае. Но что касается симметрии, то здесь ведь речь идет о том, что не были выданы визы по линии ООН... Поскольку штаб-квартира ООН расположена в США, стопроцентной симметричности быть не может. Однако мы будем строго, возможно, даже строже теперь относиться к визовым запросам, с которыми к нам обращается американская сторона, когда у нее возникает необходимость посещения Российской Федерации»,— сказал господин Вершинин. Он выступил за перенос работы Первого комитета и Комиссии ООН по разоружению за пределы США в 2020 году, но подчеркнул, что это может быть сделано только по решению Генассамблеи ООН.

Господин Вершинин добавил, что отношения между РФ и США, «которые и так находятся в довольно тяжелой форме по вине американской стороны», осложнил недавний инцидент с задержанием в аэропорту и допросом сотрудниками ФБР российского депутата Инги Юмашевой. Российская сторона разберется в деталях ситуации и сделает соответствующие выводы, добавил замминистра. Новые американские санкции он оценил отрицательно, но отметил, что они не смогут «остановить Россию, развитие российской экономики, ее внешнеэкономических связей» и «повлиять на политический курс».

Кроме того, дипломат упомянул, что первое заседание Конституционного комитета в Женеве может состояться 29 октября. Также сейчас прорабатывается вопрос о встрече глав МИДов «нормандской четверки».

Напомним, десять российских дипломатов не смогли получить визу, чтобы посетить сессию Генассамблеи. Они должны были сопровождать министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Позже из-за невыдачи виз сорвалась поездка российских дипломатов на российско-американский форум «Диалог Форт-Росс». Кроме того, в аэропорту Нью-Йорка сотрудник ФБР устроил допрос депутата Госдумы члена комитета по международным делам Инги Юмашевой, которая направлялась на тот же форум.

Подробности — в материале “Ъ FM” «Невыдача виз сменилась допросом».