Невыдача виз сменилась допросом

Новый виток дипломатического скандала: депутата Госдумы допросили в аэропорту Нью-Йорка. Член комитета по международным делам Инга Юмашева прилетела в США на форум «Диалог Форт-Росс». В аэропорту женщину попросили пройти в отдельную комнату, где ее ждал сотрудник ФБР. Он беседовал с Юмашевой час, после чего отпустил. Что это было? Расскажет Иван Якунин.

Сама Юмашева категорически отказалась рассказывать, что произошло в той комнате. О допросе стало известно от посла России в США Анатолия Антонова. По его словам, часовой беседой дело не ограничилось: офицер якобы предложил продолжить общение в неформальной обстановке. Антонов назвал это возмутительным и направил ноту протеста в Госдепартамент. В МИДе допрос назвали очередной враждебной акцией. Спикер Вячеслав Володин сказал, что это провокация.

Но о чем именно сотрудник ФБР говорил с Юмашевой — неизвестно. Телеканал «Россия 24» сообщил, что допрос был с элементами вербовки. “Ъ FM” попросил прокомментировать эту версию бывшего сотрудника американских спецслужб Гленна Кэрла: «Есть куча возможных причин. Человек может быть "взят на карандаш" по подозрению в финансовых махинациях, провозе наркотиков. Собака могла учуять что-то у нее в багаже. Может, она связана с разведкой или с организованной преступностью или замешана в торговле людьми. Она могла просто провезти в чемодане сыр и нормально в таких случаях вызывать человека на допрос.

Вряд ли ФБР настолько непрофессионально работает, что решило бы ее вербовать.

Нет, я так не думаю, это просто смешно. ФСБ и российская пропаганда могли найти лучший способ критиковать американскую политику».

Но непонятно, кому повезло больше: депутату Юмашевой, которую допросили в аэропорту, или сотрудникам российского МИДа, которых вообще не пустили в США на форум «Диалог Форт-Росс». Да, очередной виток визового скандала начался на прошлой неделе. Вовремя не выдали визу двум дипломатам, рассказали организаторы конференции, которая известна тем, что ее спонсирует американский фонд «Ренова Форт-Росс» Виктора Вексельберга, давнего фигуранта санкционных списков США. Невыдача виз возмутила официального представителя МИД Марию Захарову: «Формат нацелен на укрепление через общественную дипломатию взаимного понимания и стимулирования двустороннего сотрудничества. Видимо, кому-то в вашингтонских политических кругах такие цели не понравились, хотя ранее проблем мы не видели. И, честно говоря, возмущение вызывает целенаправленное препятствование властей США нормальному участию России в международных мероприятиях, которые проходят на американской территории».

Как США отказывали делегациям в визах Читать далее

Ситуация с «Форт-Росс» почти слово в слово повторяет конфликт вокруг Генассамблеи ООН, куда не смогли отправиться десять российских дипломатов из-за невыданных виз. Сенатор Константин Косачев в конце прошлой недели жаловался “Ъ FM”, что его загранпаспорт уже два месяца лежит в американском посольстве. Одновременно с этим посол США в России Джон Хантсман, который уже завершил свою миссию, в прощальном интервью газете “Ъ” заявил: «У нас тоже было несколько очень важных делегаций, которые не смогли приехать в Россию из-за визовых ограничений. Иными словами: это проблема для обеих сторон».

Американский посол в Москве Джон Хантсман — о визах, ракетах и несостоявшихся визитах Читать далее

Очередных проблем с въездом в США стоило ожидать, считает главный редактор Carnegie.ru. Александр Баунов: «Как наша сторона не приняла факт конфискации собственности и закрытия учреждений, так и американская сторона не приняла факт сокращения персонала. Это дипломатическая война 2016 года. Они просто по каждому поводу дают понять, что сокращение дипломатического персонала оборачивается против вас. Это просто часть войны, в конце концов, Россия тоже свои санкции не отзывает против американских дипломатов. Им живется достаточно плохо — их мало, а они привыкли к большему составу».

Персонал американского посольства был урезан на 70%, рассказал Джон Хантсман и признал, что в условиях лимита в 455 человек справляться с потоком желающих посетить США не удавалось. Мария Захарова на брифинге на это ответила: «У нас нет проблем по выдаче виз гражданам Соединенных Штатов Америки». В ФБР отказались комментировать ситуацию с допросом депутата Инги Юмашевой. Российский посол в США Анатолий Антонов заявил, что на обратном пути — при посадке на рейс до Москвы, депутата будут сопровождать сотрудники российского консульства.