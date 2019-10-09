Президент ФТР Тарпищев назвал стиль игры теннисиста Медведева рискованным

Президент Федерации тенниса России (ФТР), председатель совета директоров «ВТБ Кубок Кремля» Шамиль Тарпищев заявил, что уникальность теннисиста Даниила Медведева — в «рискованном стиле» игры. В интервью “Ъ” он отметил, что для спортсмена почти нет неудобных оппонентов.

«Уникальность Медведева — в его манере игры. Точнее, в том, что он много использует плоские и резаные удары, после которых мяч отскакивает очень низко, создавая проблемы для соперника. Для современного тенниса, в котором самым популярным ударом является топ-спин (крученый удар.— “Ъ”), это очень рискованный стиль»,— заявил господин Тарпищев. По его словам, стиль игры Даниила Медведева требует постоянного сохранения концентрации внимания.

«Для него сейчас практически нет неудобных оппонентов. Тяжелее всего Медведеву, пожалуй, сейчас играть с Надалем (испанский теннисист Рафаэль Надаль.— “Ъ”), но тому есть объективная причина»,— отметил глава ФТР. Испанский спортсмен, по его словам, «сильно накручивает мячи», а для результативного противостояния ему необходимо играть как можно ближе к задней линии.

«Медведев же пока этим приемом пользуется не часто, поскольку не очень хорошо освоил его. Тем не менее в финале US Open он едва не победил Надаля, фактически играя в его любимый теннис. А это тоже дорогого стоит»,— подчеркнул господин Тарпищев.

Подробнее о предстоящем турнире — в интервью президента ФТР “Ъ”.

О том, как Даниил Медведев чуть не обыграл Рафаэля Надаля,— в материале “Ъ” «Открытый чемпионатом США».