Открытый чемпионатом США

Решающий матч Открытого чемпионата США между испанцем Рафаэлем Надалем и россиянином Даниилом Медведевым стал одним из самых драматичных финалов за всю историю этого турнира. Проиграв первые две партии, Медведев сумел догнать знаменитого соперника, но все-таки уступил ему в пятом сете с третьего матчбола. Надаль победил на турнирах Большого шлема в 19-й раз и теперь всего на один такой титул отстает от рекордсмена по их числу, швейцарца Роджера Федерера. Но и Медведева на церемонии награждения публика приветствовала овацией.

Великий теннисный шахтер Рафаэль Надаль, который после пяти часов, проведенных в забое арены имени Артура Эша, все-таки выдал на-гора свой 19-й титул на турнирах Большого шлема, осунувшийся, но счастливый, отвечал на первый вопрос во время чемпионской пресс-конференции. «То, как он боролся, то, как он играл, это…— тут Надаль сделал паузу и соорудил забавную гримасу, которая обычно появляется на лице испанца, когда он подбирает правильные слова на английском языке.— Это было по-чемпионски».

Даниил Медведев не смог выиграть этот великолепный финал, но удостоился от Надаля отнюдь не дежурного комплимента. За последние несколько недель он неоднократно доказывал, что таланты в российском теннисе не перевелись. Финал в Вашингтоне, финал в Монреале, титул в Цинциннати, а теперь еще и финал US Open. При неординарной игре, замешенной на нестандартной психологии и редком чувстве мяча. Эта фантастическая по нынешним временам серия зажгла новую звезду, способную превзойти достижения многих своих предшественников (см. справку внизу). Медведев стал первым российским финалистом на турнирах Большого шлема за 14 лет, с тех пор как в 2005 году на Australian Open Марат Сафин обыграл Ллейтона Хьюитта. И первым дошел до финала US Open после того, как все тот же Сафин в финале 2000 года обескуражил Пита Сампраса. Это самый настоящий прорыв.

А в проигранном финале нынешнего US Open Медведев все-таки одержал свою, особую победу. Это произошло в 11-м гейме третьей партии, когда трибуны принялись по слогам скандировать фамилию невероятно упрямого русского, заставившего капризный Нью-Йорк уважать себя. Наверное, если бы на другой половине корта находился не Рафаэль Надаль, а кто-то еще, можно было бы сказать, что ничего сверхъестественного Даниилу Медведеву делать не пришлось.

Ведь публика в тот момент хотела, чтобы зрелище длилось как можно дольше, а он, гладиатор большого тенниса, просто старался удовлетворить ее законное желание.

И никто уже не вспоминал, что несколько дней назад Медведев, не сумев сдержать взбрыкнувших внутри него демонов, показал американским болельщикам средний палец. И, как кому-то показалось, стал их врагом навсегда.

Но признание пришло к Медведеву лишь в середине матча, на третьем часу борьбы. А перед ее началом было известно, что из пяти россиян, уже имевших дело с Рафаэлем Надалем на US Open за последние 17 лет, великого испанца обыгрывал лишь Михаил Южный, который сумел это сделать в четвертьфинале 2006 года. Медведев, правда, уже имел опыт противоборства с Надалем, причем крайне неудачный. «Месяц назад в монреальском финале Рафа быстро развалил теннис Даниила. Но после победы на турнире в Цинциннати Медведев во многом стал другим игроком. Если он сможет делать все чуть быстрее, чем в Монреале, если заставит себя встречать мяч на полметра ближе к корту и входить в него, то, думаю, переиграет Надаля»,— говорил “Ъ” Южный, двукратный российский полуфиналист US Open.

Теннисист Даниил Медведев Фото: Сергей Вишневский, Коммерсантъ

У Надаля и вправду сразу же возникли проблемы. В третьем гейме Медведев сделал брейк, но тут же наступило равновесие, позволившее испанцу успокоиться. Россиянин порой действовал очень красиво. Однако испанца этим было не напугать, и он незаметно взял ситуацию под свой контроль. В восьмом гейме Медведеву пришлось отыгрывать три брейк-пойнта, а в 12-м Надаль добился своего. Более того, вслед за первым сетом он через некоторое время выиграл второй.

Пытаться победить Рафаэля Надаля, уступая ему 0:2 по партиям,— занятие практически безнадежное. На данный момент испанец отдал лишь один такой матч — итальянцу Фабио Фоньини в третьем круге US Open в 2015 году. Тем не менее Даниил Медведев не опускал рук, даже когда в пятом гейме третьего сета потерял свою подачу. И тут, когда, как потом признается россиянин, он уже придумывал свою речь на церемонии награждения, судьба и смазавший пару мячей Надаль сразу же наградили его ответным брейком.

Интрига возвращалась медленно, но неумолимо.

В девятом гейме Медведев отразил два брейк-пойнта, а в 12-м, уже вдохновляемый на подвиги трибунами, на втором сетболе пробил слева по линии навылет. И Надаль задергался, даже немного поплыл. В его глазах явно обозначилась тревога.

Он пытался сбить россиянина с ритма затяжными паузами, на которые тот указывал судье на вышке при смене сторон, но и это не помогало. А в десятом гейме, по ходу которого Надаль вел 40:15, Медведев выиграл четыре очка подряд. Причем последнее из них он заработал таким сочным приемом слева по линии, выполненным из самого угла корта, что ошеломленному испанцу перед началом пятой партии оставалось лишь долго подбирать себе свежую ракетку.

Тем временем к Медведеву после завершения третьего гейма решающего сета вышел на корт массажист, который обработал ему натруженное левое бедро. Но самое страшное, казалось, было уже позади. Ведь россиянин уже давно входил глубоко в корт, а значит, владел инициативой в большинстве розыгрышей, заставляя противника лишь обороняться. По сути, Медведев проделывал с Надалем то же самое, что тот сам зачастую вытворяет со своими соперниками.

И вот тут, когда до победы, казалось, вроде бы оставалось совсем немного, случилось то, что случалось во множестве других марафонских матчей с участием Надаля.

Немного усыпив бдительность Медведева, в том числе долгой подготовкой к приему подачи, он сделал брейк в пятом гейме, в котором проиграл три первых очка. А вскоре увеличил свое преимущество до 5:2.

Но и это был еще не конец. Медведев при смене сторон лишь покачал головой с легкой ухмылкой, а затем так загонял испанца, что тот, уже практически обессиленный, после очередного обмена ударами сел на корточки и отдал восьмой гейм. А в девятом гейме россиянин еще раз удержался на волоске, отыграв два матчбола, и выполнил напоследок эйс по линии, послав мяч со скоростью 204 км/ч.

В общем, неизвестно, чем все бы закончилось, сыграй Медведев в десятом гейме с лета при счете 0:15 на подаче Надаля. Справился бы испанец с оголенными нервами и уставшим телом, уступая два очка в такой ситуации? Но россиянин решил пропустить мяч, летевший по высокой траектории, а тот опустился в самую «девятку». Правда, свой брейк-пойнт в том гейме боец Медведев все-таки получил. Но три заключительных розыгрыша в матче остались за еще более великим бойцом Надалем.

Победив — 7:5, 6:3, 5:7, 4:6, 6:4 — за 4 часа 49 минут, чемпион, как это уже бывало не раз, упал навзничь, изобразив звезду. Теперь уже четырехкратный чемпион US Open завоевал свой 19-й титул на турнирах Большого шлема, вплотную приблизившись по этому показателю к рекордсмену, Роджеру Федереру. А еще стал первым теннисистом в истории, сумевшим выиграть в возрасте свыше 30 лет пять мейджоров. А ведь будет, наверное, и шестой.

Ну а Даниилу Медведеву предстоит решать не самую приятную задачу — своими победами оправдывать чужие ожидания.

«Наш теннисист провел отличный матч, совсем немного не дожал Надаля,— сказал “Ъ” президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.— Если же говорить о будущем Медведева, то ему еще есть над чем работать в плане совершенствования технико-тактического арсенала. Надо научиться использовать блокирующие удары, чтобы принимать в корте. А еще — сокращать расстояние с соперником, добавляя эффективности своим атакам. Остальное у Медведева есть, ведь даже при такой игре Надаль пробежал на 600 м больше. Да и мобилизацию нервной системы Даниил в такой важной игре проявил фантастическую».

Тем временем иностранные специалисты уже называют Медведева гением с блестящими перспективами.

Например, американец Джон Макинрой заявил, что россиянину по силам выиграть «пять-шесть» турниров Большого шлема. По сути, согласен с ним и другой бывший лидер мирового рейтинга, эксперт телеканалов Eurosport Матс Виландер. Хотя, комментируя специально для “Ъ” восхождение новой звезды, он был не склонен слишком уж опережать события: «Мне нравится мышление Медведева. Он выглядит очень решительным молодым человеком, который выделяется манерой игры и хорош на всех покрытиях. Я не вижу игроков, способных систематически создавать ему глобальные проблемы. Он высокий парень, способный закрывать весь корт, с помощью прекрасного передвижения возвращать практически все мячи и готовый соперничать с физически сильными соперниками. Однако до тех пор, пока в деле будет оставаться "большая тройка" (Новак Джокович, Рафаэль Надаль и Роджер Федерер.— “Ъ”), Медведеву сложно будет подняться в рейтинге выше нынешнего четвертого места и еще сложнее долго держаться там. Хотя очень важно, что соперникам слабее себя он уже практически не проигрывает».

Евгений Федяков