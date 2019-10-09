Железнодорожный холдинг, специализирующийся на перевозке аграрных, лесных грузов, минеральных удобрений. Основные активы — зерновой оператор «Русагротранс», «Транслес» (лесные грузы), «ЛП Транс» (минерально-сырьевые и химические грузы), «Грузовая компания» (промышленно-сырьевые грузы), в области перевозки аграрных грузов — «Азрустранс». Парк в управлении — около 60 тыс. вагонов. Основные акционеры ГК РТК — банк ВТБ, Константин Засов и Константин Синцов.

Операционные показатели 2018 года: грузооборот — 97,7 млрд тонно-километров, выручка (за вычетом груженого тарифа) — 51,5 млрд руб., EBITDA — 31,1 млрд руб. Рентабельность по EBITDA — 60,4%.