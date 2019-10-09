Из другого контекста сделаны В дискуссиях между Востоком и Западом наметился переход от обвинений к предложениям

На форуме по безопасности «Минский диалог» обозначился новый тренд. Если раньше политики и эксперты с Востока и Запада предпочитали обвинять друг друга в разрушении мирового порядка, то теперь — по крайней мере, так было на этот раз — даже оппоненты приглашали к диалогу и предлагали варианты если не решения проблем, то минимизации рисков.

Форуму «Минский диалог», который во второй раз проходил в белорусской столице 7–8 октября, в этом году придумали неоднозначное название: «Европейская безопасность: отойти от края пропасти». То есть, вроде подошли к обрыву, но сделать шаг назад еще можно.

Доклад, выпущенный специально к форуму, изобилует предупреждениями: «Восточная Европа и европейский континент вошли в опасный и плохо предсказуемый период. Конфронтация между крупнейшими международными акторами на фоне распада прежних основ стратегической стабильности грозит перерасти в большую войну, эпицентром которой может стать регион Восточной Европы».

Так начинается документ. Но финал у него выдержан в духе «не все потеряно». Авторы считают, что у небольших стран, которые «находятся в самом уязвимом положении», есть возможность повлиять на ситуацию: «Для них логично занимать проактивную позицию на международных площадках. И создавать критическую массу для начала переговоров по созданию новой системы международных договоров в области контроля над вооружениями и мирного разрешения конфликтов».

Эту линию на форуме проводил глава белорусского МИДа Владимир Макей. «Используя все возможности, Беларусь на всех площадках выступает за диалог и открытое обсуждение проблемных вопросов»,— заявил министр на открытии форума.

Закольцевал сюжет президент Белоруссии Александр Лукашенко. «Эксперты в области безопасности и разоружения с обеих сторон рисуют ужасную в своем правдоподобии картину. Всего за несколько минут Россия и НАТО могут пройти путь от непреднамеренного локального конфликта до ядерной войны,— заявил он 8 октября.— Мы видим обеспокоенность США и России по поводу безопасности в восточноевропейском регионе. Об этом свидетельствуют наши недавние контакты с американскими представителями и послание президента России Владимира Путина широкому кругу стран о моратории на развертывание ракет в Европе и других регионах мира».

Господин Лукашенко призвал «собраться и обсудить эту, пожалуй, самую актуальную на данный момент проблему»: «Если хотите, в Минске. Не хотите — давайте в каком-то другом месте».

Пока эти дискуссии ведут эксперты, а не лидеры государств. В Минске в фокусе был украинский кризис, контроль над вооружениями и даже возможность взаимодействия интеграционных объединений: ЕС и ЕАЭС, а также китайской инициативы «Пояс и путь».

О конфликте на Украине господин Лукашенко высказался отдельно, призвав урегулировать его всей Европой с подключением США.

Войну в Донбассе он назвал тестом на способность решать проблемы и, как мог, поддержал украинского коллегу Владимира Зеленского, «которого загрузили этим страшным грузом, оставили один на один с этими проблемами».

«Посмотрите, что творится в Киеве, новую власть хотят придавить»,— заявил президент Белоруссии. Он предупредил: «Если потеряем, пусть неопытного, молодого этого Зеленского и эту власть в Украине, взамен мы получим такую власть, с которой вообще будет трудно разговаривать».

Российский сенатор Алексей Пушков, как и господин Лукашенко, начал с опасностей, подстерегающих не только на Украине. К проблемным регионам он отнес Черное и Балтийское моря, где активизировалось НАТО. Тем не менее парламентарий уверен, что Европа не перейдет за грань, когда континент окажется в центре военного противостояния:

«Нам нужно меньше настаивать на политике с позиции силы. Она не даст результатов, не заставит Россию делать то, что не в ее интересах. Диалог может быть направлен на конкретные результаты, к такому диалогу мы вас призываем».

Экс-посол США и бывший заместитель генсека НАТО Александр Вершбоу на открытии форума говорил про деструктивную роль Москвы на Украине и не только. В заключительный день конференции он уже выступал с предложениями. По его словам, страны должны делать практические шаги: «В сфере безопасности надо проанализировать инструменты холодной войны, которые работали в прошлом. Таким образом можно снизить риск потенциального конфликта. Лучше увеличить количество инспекций, уменьшить количество учений на границах. Нужно также уменьшить частоту военных полетов рядом с границами. В то же время нужно усилить военный диалог в ОБСЕ и в совете Россия—НАТО». Александр Вершбоу выразил надежду, что РФ и США в итоге продлят действие договора о сокращении стратегических наступательных вооружений.

Переход на новый уровень дискуссий, когда обсуждается не только то, кто виноват в конкретной проблеме, но и то, как ее решать, раз уж она существует, был очевиден. «Когда мы только начинали (как форум.— “Ъ”), чуть не драка была. Теперь другой тренд. Это радует, хотя понятно, что по этому пути еще идти и идти»,— говорит директор «Минского диалога» Евгений Прейгерман.

Сенатор Пушков полагает, что наступила «усталость от заезженных формул». «Европа рвать с Россией не хочет, а хочет иметь рычаги воздействия на нее. Тем более когда Америка занимается эгоизмом и нависает финансово-экономическая угроза со стороны Китая»,— сказал он “Ъ”.

Владимир Соловьев, Минск