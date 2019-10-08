Мосгорсуд отменил приговор фигуранту дела «Нового величия» Ребровскому

Мосгорсуд отменил приговор фигуранту дела «Нового величия» Павлу Ребровскому. Ранее ему назначили два с половиной года колонии за создание экстремистского сообщества, но прокуратура обжаловала приговор из-за нарушений условий сделки со следствием. Господин Ребровский сначала признал вину и заключил соглашение со следствием, а в суде отказался от своих показаний.

«Приговор Люблинского суда Москвы отменить, направить дело в суд на новое рассмотрение»,— огласила решение судья Наталия Симагина (цитата по «РИА Новости»). До нового процесса Павел Ребровский выпущен из СИЗО под подписку о невыезде.

Дело господина Ребровского рассматривалось в особом порядке в закрытом режиме. Его признали виновным в создании экстремистского сообщества, но из обвинения исключили участие в экстремистском сообществе. В статусе свидетеля по делу других фигурантов «Нового величия» он заявлял, что слова о намерении совершить госпереворот были сказаны им под давлением следствия.

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Напомним, согласно материалам дела, движение «Новое величие» было создано в декабре 2017 года. Как считает следствие, участники движения расклеивали по Москве антиправительственные листовки, а также приняли участие в нескольких оппозиционных акциях. СОБР задержал 10 участников движения 15 марта 2018 года по обвинению в создании экстремистской организации с целью свержения конституционного строя (ст. 282 УК РФ), среди них был и Павел Ребровский.

Ранее сегодня сайт «Грани.ру» (заблокирован по решению Роскомнадзора) опубликовал 11-минутный ролик, смонтированный из записи, снятой ключевым свидетелем обвинения по делу «Нового величия» Русланом Д. На одном из опубликованных эпизодов видно, как участники организации едут на пустырь в Подмосковье, чтобы, по версии следствия, научиться стрельбе из пистолетов в полицейских. На другом — фигуранты дела учатся делать и кидать «коктейли Молотова». На записях слышно, что Руслан Д. предлагает участникам движения «выработать свою идеологию коротко и ясно: кого … (избить.— “Ъ”), кого повесить и все». Те смеются в ответ на его предложение.

Подробнее о деле Павла Ребровского — в материале “Ъ” «В дело "Нового величия" вмешалась прокуратура».