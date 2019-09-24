Прокуратура попросила отменить приговор фигуранту дела «Нового величия» Ребровскому

Прокуратура обжаловала приговор фигуранту дела «Нового величия» Павлу Ребровскому, сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката. Ранее Павлу Ребровскому назначили два с половиной года колонии за создание экстремистского сообщества.

По версии прокуратуры, обвиняемый сначала признал вину и заключил соглашение со следствием, а в суде отказался от своих показаний. Мосгорсуд рассмотрит апелляцию прокуратуры 8 октября.

Адвокат господина Ребровского Иван Сустин рассказал "Ъ", что такое решение прокуратуры «открывает путь к оправдательным приговорам» для всех фигурантов дела «Нового величия». «Сценариев может быть несколько: вероятнее всего приговор Павлу будет отменен, а дело возвращено в суд первой инстанции,— объяснил господин Сустин.— Либо дела "Нового величия" и Павла Ребровского будут возвращены прокурору для объединения и вновь поступит в суд для рассмотрения в общем порядке по существу. Тогда в случае обвинительных приговоров фигурантам и для Ребровского может быть избрано более строгое наказание. Но мы рассчитываем на полностью оправдательный приговор».

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Дело господина Ребровского рассматривалось в особом порядке в закрытом режиме. Павла Ребровского признали виновным в создании экстремистского сообщества, но из обвинения исключили участие в экстремистском сообществе. Будучи свидетелем по делу других фигурантов «Нового величия», он заявлял, что слова о намерении совершить с соратниками госпереворот были сказаны им под давлением следствия.

О досудебнои соглашении Павла Ребровского — в материале “Ъ” «По делу "Нового величия" назначена прокурорская проверка».