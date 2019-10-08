«Грани.ру» показали видео, тайно снятое ключевым свидетелем по делу «Нового величия»

Сайт «Грани.ру» (заблокирован по решению Роскомнадзора) опубликовал 11-минутный ролик, смонтированный из записи, снятой ключевым свидетелем обвинения по делу «Нового величия» Русланом Д. в феврале 2018 года на скрытую камеру, спрятанную у него в куртке. Вместе с участниками организации Руслан Д. поехал на пустырь в Подмосковье, чтобы, по версии следствия, научиться стрельбе из пистолетов в полицейских. В другом эпизоде фигуранты дела учатся делать и кидать коктейли Молотова.

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Больше шести часов снятого Русланом Д. видеоматериала было показано на заседаниях по делу «Нового величия» в Люблинском суде. «Эти видеозаписи были скучнейшим в моей жизни кино,— рассказал ранее “Ъ” адвокат участницы движения Марии Дубовик Максим Пашков.— На этих видео сначала они долго ехали, стреляли в круглые и квадратные мишени и обсуждали, как их ставить. Никто не говорил, что представляет, как стреляет в полицейских,— эти записи вообще ничего не показали».

На опубликованных изданием эпизодах видео слышно, что Руслан Д. предлагает участникам движения «выработать свою идеологию коротко и ясно: кого … (избить.— “Ъ”), кого повесить и все». Те смеются в ответ на его предложение.

Напомним, десять фигурантов дела «Нового величия» были задержаны 15 марта 2018 года по обвинению в создании экстремистской организации с целью свержения конституционного строя (ст. 282 УК РФ), восемь из них остаются под следствием. Защита считает Руслана Д. информатором или сотрудником спецслужб, который спровоцировал создание экстремистского сообщества.

О ходе суда по делу читайте в публикации “Ъ” «На экстремистскую организацию материала пока не хватает».

Лиза Михальченко