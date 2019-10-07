Зеленский поручил упростить режим въезда людей и товаров в Донбасс

Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству упростить въезд и выезд лиц, а также перемещение товаров в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР). Господин Зеленский также распорядился обеспечить на пограничных пунктах в ДНР и ЛНР оказание медицинской помощи инвалидам и другим маломобильным группам населения.

Поручения украинского президента приводятся в его указе, опубликованном на сайте Владимира Зеленского. Согласно документу, правительство также должно улучшить условия проезда и безопасности движения (в частности, отремонтировать трассы H-21 Старобельск—Луганск—Донецк и Т1306 Северодонецк—Новоайдар) и нормировать вопросы обустройства, содержания и функционирования контрольных пунктов.

Кроме того, Генштабу и администрации Луганской области поручено до 27 ноября восстановить разрушенный мост через реку Северский Донец в Станично-Луганском районе и обустроить пропускной пункт «Станица Луганская» (провести там ремонт, обеспечить его безопасность, установить круглосуточную охрану).

Сегодня, 7 октября, в Донбассе должно было состояться разведение сил конфликтующих сторон. Его проведение было одним из условий для встречи «нормандской четверки» (Россия, Украина, Франция и Германия). Однако МИД Украины заявил, что из-за нарушения перемирия отвод сил был сорван.

О перспективах встречи в «нормандском формате» читайте в публикации “Ъ”.

Что изменилось на Украине с момента избрания нового президента, читайте в материале журнала «Огонек».