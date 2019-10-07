Преподаватели СПбГУ выступили против переезда вуза в Пушкинский район

Преподаватели, сотрудники и выпускники Санкт – Петербургского государственного университета (СПбГУ) опубликовали открытое письмо, адресованное ректору вуза Николаю Кропачеву. Подписи под обращением поставили более 800 человек.

В письме говорится о том, что переезд университета в Пушкин «нанесет безусловный, непоправимый вред как Университету, так и развитию науки и образования в России в целом». Проект кампуса СПбГУ, напомним, был представлен 1 октября.

«Предлагаемое решение — вывезти все подразделения за город, катастрофически снизив их транспортную доступность — с нашей точки зрения, значительно ухудшит ситуацию»,— считают обратившиеся. Кроме того, интересы сотрудников университета в презентации проекта не были упомянуты. В письме высказываются опасения, что сотрудникам вуза придется тратить по много часов на дорогу, добираясь на кампус из разных концов города. «Проект предполагает строительство новых лабораторий, медицинского комплекса, а также других объектов, включая бассейн и каток. Это не может не радовать. Однако университет — это, прежде всего, не высокотехнологичное оборудование и не бассейн с катком, а преподаватели, научные сотрудники и студенты»,— говорится в письме.

Обратившиеся предлагают руководству вуза рассмотреть альтернативные варианты расширения вуза за счет зданий, которые университет получил в 2000-е годы на территории Васильевского острова. «Конечно, это потребует более кропотливой работы, чем строительство в чистом поле, но второй университет России заслуживает бережного отношения»,— добавляют авторы обращения.