Генсек ОПЕК прогнозирует перевыполнение сделки по нефтедобыче к концу года

Уровень исполнения соглашения ОПЕК+ о сокращении добычи нефти превысит показатель 136%, которого удалось достичь в августе, заявил генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо в интервью ТАСС на полях Российской энергетической недели. По словам генсека ОПЕК, несколько членов альянса пообещали усилить сокращение нефтедобычи, чтобы выполнить взятые в рамках сделки обязательства.

Господин Баркиндо рассказал, что никакие из стран ОПЕК не воспользовались инцидентом в Саудовской Аравии для наращивания добычи. В сентябре неизвестные дроны атаковали объекты компании Saudi Aramco, что привело к снижению добычи до 5,7 млн баррелей нефти в сутки. Генсек ОПЕК выразил надежду, что Эр-Рияд сумеет полностью восстановить поставки.

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«Я не думаю, что коллеги увеличили добычу после печальных инцидентов в Саудовской Аравии. Напротив, члены ОПЕК остаются верными своим собственным обязательствам. …Нет никаких доказательств того, что какая-либо из наших стран-членов пыталась воспользоваться этой неудачной ситуацией»,— сообщил Мохаммед Баркиндо.

Он также назвал неожиданным решение Эквадора выйти из состава ОПЕК. Эквадорские власти заявили о намерении покинуть организацию с января 2020 года из-за проблем с бюджетной устойчивостью. По словам господина Баркиндо, Эквадор «всегда был очень сильным и ценным членом организации». «Я имел честь посетить Эквадор два года назад и встретиться с новым руководством, которое выразило свою постоянную поддержку ОПЕК. Поэтому для меня это стало неожиданностью»,— отметил он.

Напомним, в конце 2016 года Россия и страны ОПЕК заключили соглашение о сотрудничестве по стабилизации рынка нефти. В декабре 2018-го, несмотря на сложные переговоры и разногласия между сторонами, нефтяные державы смогли согласовать очередное сокращение добычи — на 1,2 млн барр./cут. от уровня октября 2018 года. В июле 2019 года ОПЕК поддержала продление сделки об ограничении добычи до апреля 2020-го.

О том, как Россия обезопасит себя после атак на нефтяные объекты Саудовской Аравии, читайте в публикации “Ъ” «Нефть испугалась дронов».