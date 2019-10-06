Россияне завоевали 6 медалей на чемпионате мира по легкой атлетике

Российские спортсмены завоевали две золотые, три серебряные и одну бронзовую медаль на чемпионате мира по легкой атлетике, завершившемся в Дохе. Из-за дисквалификации Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) они выступали в нейтральном статусе.

Золото завоевали Мария Ласицкене (прыжки в высоту) и Анжелика Сидорова (прыжки с шестом), серебро — Сергей Шубенков (бег на 110 м с барьерами), Михаил Акименко (прыжки в высоту), Василий Мизинов (ходьба, 20 км), бронзу — Илья Иванюк (прыжки в высоту). Мария Ласицкене стала первой в истории трехкратной «летней» чемпионкой мира в прыжках в высоту.

Всего на мировом первенстве выступило 30 российских легкоатлетов. Первое место в общекомандном зачете заняла сборная США, получив 29 медалей. Всего США представляли 159 спортсменов.

Об усеченном составе и нейтральном статусе российской команды — в материале “Ъ” «Сборная России нацелилась на свою высоту».