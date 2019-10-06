СМИ назвали возможного преемника Курта Волкера

Пост спецпредставителя США по вопросам Украины после отставки Курта Волкера может занять бывший сотрудник ЦРУ Майкл Костив, сообщает украинская газета «Зеркало недели» со ссылкой на источники. По их словам, сначала власти США хотели назначить господина Костива послом США на Украине, но теперь его кандидатуру рассматривают на должность спецпредставителя.

72-летний Майкл Костив десять лет работал в ЦРУ, он покинул разведслужбу в начале 1980-х годов. После господин Костив около 20 лет проработал в нефтегазовой корпорации Chevron. В 2004–2006 годах был советником директора ЦРУ.

С 2006-го по 2011-й работал директором республиканского штаба комитета Сената по вооруженным силам, который тогда возглавлял сенатор-республиканец Джон Маккейн. С 2011 года и по настоящее время Майкл Костив занимает пост вице-президента Американской ассоциации геологов-нефтяников (AAPG). С января 2017-го также работал советником директора Национальной разведки Дэниела Коутса, который ушел в отставку в июле 2019 года.

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Напомним, спецпредставитель США по Украине Курт Волкер покинул пост в конце сентября. Это решение он принял на фоне скандала, разгоревшегося в США после обнародования разговора президента Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. Господина Волкера заподозрили в том, что он сыграл одну из ведущих ролей в оказании давления на украинского лидера для получения компромата на вероятного демократического кандидата на президентских выборах 2020 года Джо Байдена. На слушаниях в Конгрессе Курт Волкер свою вину отрицал.

Подробнее об отставке спецпредставителя США по Украине читайте в публикации “Ъ”.