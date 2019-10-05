«Рубин» обыграл «Тамбов» в матче РПЛ

Казанский «Рубин» обыграл «Тамбов» в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча, проходившая на стадионе «Центральный» в Казани, закончилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. На 27-ой минуте счет открыл Игорь Коновалов, на 32-ой отличился Зурико Давиташвили. У гостей гол на счету Георгия Мелкадзе (54-ая минута матча).

После победы «Рубин» с 14 очками занимает 10-е место в таблице РПЛ, «Тамбов» с 8 очками — 16-й.

19 октября в рамках 13-го тура РПЛ «Рубин» сыграет в Москве со «Спартаком», «Тамбов» в тот же день примет «Урал».