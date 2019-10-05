Медведев о процедуре импичмента Трампа: зарубились не на шутку

Разворачивающаяся вокруг возможного импичмента президенту США Дональду Трампу ситуация не причинит серьезного ущерба американской политической системе, полагает премьер-министр России Дмитрий Медведев. При этом глава правительства РФ отметил, что с любопытством следит за событиями за океаном.

«Это (ситуация с импичментом. — “Ъ”) их дело, откровенно говоря. Дело американской политической системы. Но то, что они, как сейчас принято говорить, зарубились не на шутку, это абсолютно точно, поскольку это для двух столпов политической системы США реальная возможность перетянуть канат на свою сторону»,— заявил господин Медведев в программе «Вести в субботу» с Сергеем Брилевым на канале «Россия-1».

При этом премьер признался, что не знает, к чему в итоге приведете сложившаяся ситуация. «Что из этого получится, я не знаю, в конце концов, у них система серьезная, достаточно отбалансированная. Думаю, что ничего сверхкритического не произойдет, более того, американская система все время показывала, что она вполне жизнеспособна на протяжении этих веков. И она с исключительной жесткостью проводила свои интересы по всему миру»,— сказал глава правительства.

Господин Медведев добавил, что за судьбу США волноваться не стоит, поскольку на протяжении веков американская политическая система показывала свою жизнеспособность. «У них всё будет нормально, но какой резонанс это получит в других странах и на той же самой Украине, поживем — увидим. Смотреть за этим любопытно»,— указал он.

В конце сентября представители Демократической партии США в Конгрессе объявили о запуске процедуру импичмента господину Трампу, заподозрив его в том, что американский лидер в личных политических целях добивался от руководства Украины начала расследования в отношении Хантера Байдена — сына бывшего вице-президента США Джо Байдена, который является возможным соперником господина Трампа на президентских выборах в 2020 году.

Подробнее о ситуации в США — в материале “Ъ” «Перетягивание импичмента».