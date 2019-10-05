Убийцу полицейских вывернули наизнанку

В течение ночи дело полицейского, убившего своих коллег в префектуре Парижа, сменило следователей и мотив обвинения. Специальная прокуратура, занимающаяся терроризмом, считает, что 45-летний Микаэль Арпон был исламским радикалом, скрывавшим свои убеждения. Остается понять, что заставило его 3 октября перейти к действиям.

Отставлена версия о том, что речь идет о недовольстве начальством и случайном срыве. Все изменил анализ телефона Микаэля Арпона, в котором найдено сообщение, адресованное утром его жене, в котором он пишет о том, что купил нож, и ее ответ «Только бог тебе судья». Как сообщает franceinfo, следствие переквалифицировано на «покушение на представителя власти в связи с террористическим замыслом в составе преступной организованной группы террористов».

Его жена по-прежнему находится под арестом — в расследованиях терактов предварительное заключение может быть продлено до трех суток. Другие родственники были допрошены и отпущены. Постепенно открываются факты, свидетельствующие о том, что убийца в течение многих лет прятал свои убеждения. Его обращение к исламу, которое казалось довольно свежим, всего полтора года, оказалось значительно более давним — на самом деле убийца поменял религию еще в 2003-м году. Как стало известно из допросов близких Микаэля Арпона, этот нелюдимый человек позволял себе странные отзывы о религии и политике. Например, в дни терактов, потрясших Париж в 2015 году, он говорил о том, что понимает тех, кто совершил эти преступления.

Вероятно, главный вопрос, на который предстоит ответить следствию — как такой человек смог оказаться внутри самой секретной из служб парижской полиции.

Работники контрразведки DPPR (Direction du renseignement de la prefecture de police) должны проходить строжайший отбор, но никакие тревожные сигналы не дошли ни до его сослуживцев, ни до его начальников.

С 2013-го года он был допущен к огромному количеству секретных документов. В его обязанность входила работа с компьютерами префектуры, все данные и списки, относящиеся к Парижу и к его окрестностям, связанные с террористами и подозреваемыми в терроризме, уголовными преступниками, контролю за иностранцами, радикалами правого и левого толка и т.д. были ему теоретически доступны. Он мог узнать имена осведомителей и внедренных агентов, словом, находился в мозговом центре безопасности французской столицы.

Никто не знает пока, как он пользовался и пользовался ли данными, которые мог получить. Иначе говоря, были ли он внедренным в префектуру агентом исламистов или просто неуравновешенным человеком, сочувствующим террористам. Что произошло 3 октября, почему он перешел к действиям? Почувствовал ли он, что ему грозит разоблачение или, как он сказал жене утром, Аллах говорил с ним и приказал действовать. Что, кстати, не идет вразрез с предложенной ранее версией о нервном срыве. Это, очевидно, потребует не только серьезной работы следователей, но и, вероятно, административных решений. Уже обсуждают, кто будет отвечать за такой громкий провал в системе безопасности. Недоброжелатели нынешнего правительства спешат указать на руководителей МВД, как это сделала Марин Ле Пен, написавшая в своем твиттере: «Если террористический характер подтвердится, это означает, что одна из важных разведывательных организаций имела в своем составе террориста. Это будет ОГРОМНЫЙ скандал!»

Алексей Тарханов, Париж