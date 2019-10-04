Полицейские не прислушались к убийце

Происшедшее вчера в префектуре полиции французской столицы массовое убийство стало одной из главных тем СМИ. Кроме обсуждения общих условий службы, толкающих полицейских на самоубийства и марши протеста, журналисты и следователи ищут причины, толкнувшие конкретного работника префектуры на преступление. Преобладающая версия — психологический срыв на фоне тяжелых отношений с начальством.

Сотрудник префектуры, работавший в вычислительном центре полицейской контрразведки DPPR (Direction du renseignement de la prefecture de police), напал 3 октября с ножом на своих коллег. Он убил четырех человек, двоих ранил и был застрелен во дворе здания, когда отказался сдаться. Оружие применил молодой полицейский-стажер, только начинавший службу.

Сегодня стало известно имя убийцы. 45-летний Мишель Арпон, уроженец Мартиники, работал в полиции с 1993 года. Десять лет спустя он был повышен в звании и переведен в центральную префектуру, начав работать в одном из самых засекреченных ее подразделений, пройдя все необходимые проверки и психологические тесты. Он был женат, имел двух детей и жил в часе езды от Парижа, в Гонессе (Валь-д'Уаз).

Специальностью Мишеля Арпона была не оперативная работа, а базы данных. Дело в том, что полицейский страдал врожденной глухотой. Потеря 70% слуха мешала ему продвигаться по службе и находить общий язык с товарищами.

В последние месяцы он мечтал о новом повышении и требовал, чтобы ему предоставили на работе услуги сурдопереводчика.

Когда следователи вчера пришли с обыском в квартиру убийцы, его жена, тоже глухая, объяснила им, что мужа мучили кошмары. Накануне ночью он жаловался ей на внутренние голоса. На работу он ехал уже в состоянии внутренней истерики, но она не представляла себе масштаба опасности: дома муж никогда не был агрессивен.

Следствие по делу до сегодняшнего дня вела криминальная полиция. Сегодня оно передано в прокуратуру, которая занимается расследованием преступлений, связанных с терроризмом. Информация о том, что 18 месяцев назад Мишель Арпон принял ислам, пока что не изменила направления следствия. Продолжаются расшифровки принадлежавших убийце компьютера и телефона, которые могут, конечно, изменить оценку фактов, но пока что преобладает версия тяжелого психологического срыва. «Это человеческая драма, никак не связанная с нашей профессией, которая могла бы произойти на любом предприятии»,— сказал журналистам Ив Лефебр, генеральный секретарь профсоюза полиции Unite-SGP Police FO.

Алексей Тарханов, Париж