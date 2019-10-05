Жители развивающихся стран становятся вегетарианцами

В то время как мода на более осознанную жизнь в гармонии с природой набирает обороты, в мире растет число людей, отказывающихся от потребления мяса в пищу и от другой продукции с компонентами животного происхождения (одежда, косметика и проч.). Как показало последнее глобальное исследование потребительских привычек, проведенное компанией Euromonitor, вегетарианство и веганство вошли в число крупных мировых трендов в сфере потребления. Примечательно, что число сторонников подобных диет растет не только в богатых промышленно развитых странах. В развивающихся странах, где возможность иметь мясо на столе до недавнего времени считалась символом достатка, популярность вегетарианства также набирает обороты. Особенно среди молодых горожан, представителей среднего и высшего класса. Как показывает статистика, лидерами по распространению тренда в последние годы стали Нигерия, Пакистан и Индонезия.

Интересно, что в США, несмотря на большое количество вегетарианских ресторанов и специализированных продуктов на полках магазинов, количество приверженцев растительной диеты сравнительно невелико — менее 10% населения. Недавний опрос Gallup показал, что лишь 5% опрошенных американцев назвали себя вегетарианцами, а 3% веганами. Наибольшее их количество в возрастной группе 30–49 лет. При этом типичный вегетарианец или веган обычно имеет скромный заработок (менее $30 тыс. в год). С точки зрения политических взглядов вегетарианцев и веганов больше среди либералов (11% и 5% соответственно), чем среди консерваторов (по 2%). Среди россиян, как показал прошлогодний опрос ВЦИОМ, лишь 1% населения придерживается такого рациона питания. При этом 39% респондентов уверены, что вегетарианство вредно для здоровья.

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