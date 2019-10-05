Кто в США страдает инсектофобией

Американские мужчины в большей степени, чем женщины, подвержены инсектофобии (32% против 22%) — страху перед различными видами насекомых. К такому выводу пришло агентство OnePoll, проведя опрос среди 2 тыс. респондентов. Люди всегда боятся неизвестного, поэтому основной причиной страха, согласно мнению исследователей, может быть то, что о москитах, тараканах и мухах мало что известно респондентам (64%). Также люди боятся быть ими укушенными, их неуловимости и того, что они проникнут в постель во время сна.

Несмотря на то, что среди респондентов 62% заявили, что способны точно идентифицировать различные виды членистоногих, меньше половины из них (49%) смогли распознать на фото плодовую мушку и 40% респондентов узнали на изображении клопа. 62% опрошенных смогли опознать мокрицу-броненосца и треть (33%) — узнать осу. Тогда как 24% американцев думали, что на фотографии была изображена медоносная пчела. Информированность в различных вопросах касательно членистоногих зачастую зависела от половой принадлежности респондентов. В частности, мужчины лучше идентифицировали на фото клещей, зато женщины были более осведомлены о том, что тараканы могут откладывать около 50 яиц за раз.

Чтобы избавиться от насекомых, респонденты чаще всего прибегают к использованию спрея в доме — 55%. Менее половины (44%) заявили, что у них есть противомоскитные сетки. При этом 56% опрошенных опасаются спреев из-за химических веществ, которые они содержат, что заставляет американцев искать другие средства борьбы с членистоногими вредителями.

Остальные несрочные, но любопытные сообщения уходящей недели читайте в материале “Ъ” «Другие новости».