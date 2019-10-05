Как будут спасаться от зомби жители США и Великобритании

В ХХI веке представление о зомби-апокалипсисе стало универсальной моделью для множества жанров и направлений поп-культуры. Согласно свежему исследованию YouGov, проведенному среди респондентов из США, только 14% американцев имеют теоретический план спасения на случай подобного коллапса цивилизации. Для сравнения, аналогичный опрос жителей Великобритании, проведенный в 2017 году, показал, что план есть у 11% британцев.

Больше всего нашествием ходячих мертвецов озабочены молодые люди в возрасте 18–24 лет — 24% американцев и 23% британцев. Самым распространенным планом действий у жителей США оказалась добыча оружия и боеприпасов для защиты от зомби (26%), в отличие от респондентов из Великобритании, которые предпочли бы спрятаться (45%). Найти укромное место неподалеку планируют 21% американцев, а переехать подальше от вспышки эпидемии 8%, тогда как среди британцев 29% нацелены на переезд.

Еще одно средство спасения, по мнению респондентов,— накопление и поиск продовольствия и медикаментов. Этого плана будут придерживаться 16% американцев и 43% британцев. Опрос также показал, что во время зомби-апокалипсиса каждый будет сам за себя: только 3% респондентов из США готовы сотрудничать с другими выжившими, из Великобритании — 6%. Мало того, 2% американцев собираются намеренно заразиться и «помочь» ходячим мертвецам, а 12% категорически отказываются раскрывать подробности своих планов на случай зомби-апокалипсиса.

Остальные несрочные, но любопытные сообщения уходящей недели читайте в материале “Ъ” «Другие новости».