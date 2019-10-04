Московский метрополитен отсудил 54,7 тыс. руб. у организаторов протестов

Коптевский районный суд Москвы взыскал с организаторов несанкционированной акции протеста 27 июля 54,747 тыс. руб. по иску Московского метрополитена, сообщает Telegram-канал «Апология протеста» (проект правозащитной организации «Агора») со ссылкой на адвоката Валентину Фролову. Ответчиками по делу выступали Алексей Навальный, Александр Соловьев, Илья Яшин, Любовь Соболь, Георгий Албуров, Юлия Галямина, Иван Жданов, Владимир Милов и Олег Степанов.

2 октября Тушинский районный суд Москвы частично удовлетворил иск владельцев ресторана «Армения» на Тверской улице к оппозиционерам за понесенные убытки из-за акции 27 июля и обязал их компенсировать убытки заведению общепита в размере более 240 тыс. руб. Сторона защиты заявила о намерении обжаловать решение.

Днем ранее Коптевский суд Москвы взыскал с оппозиционеров 3,4 млн руб. по иску ГБУ «Автомобильные дороги» за помятые газоны на несанкционированном шествии 27 июля. 10 сентября Коптевский суд вынес решение по аналогичному иску «Мосгортранса»: оппозиционеры должны выплатить предприятию 1,2 млн руб. в качестве возмещения убытков за «простои автобусов из-за митингующих». Таким образом, суд уже взыскал с господина Навального и его сторонников около 5 млн руб.

Иски к оппозиционерам также подали московская полиция и прокуратура. Иск на 1 млрд руб. к Фонду борьбы с коррупцией Алексея Навального подала лизинговая компания «Флай авто».

Напомним, летом в столице прошло несколько акций в поддержку незарегистрированных кандидатов на выборы в Московскую городскую думу и против политических репрессий. На каждой из первых двух акций, 27 июля и 3 августа, было задержано более тысячи человек. Несколько человек были приговорены к реальным срокам.

Подробнее о протестах и их последствиях — в публикациях “Ъ”.