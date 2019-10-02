Ресторан «Армения» отсудил у организаторов протестов в Москве более 240 тыс. рублей

Тушинский районный суд Москвы взыскал с организаторов протестов 241 тыс. 520 руб. по иску ООО «Анкор» (владеет магазином и рестораном «Армения») из-за несогласованной акции 27 июля, сообщает «Медиазона». Истец требовал 551 тыс. 847 руб. 40 коп. Ответчиками по делу выступали Алексей Навальный, Александр Соловьев, Илья Яшин, Юлия Галямина, Любовь Соболь, Иван Жданов, Владимир Милов, Олег Степанов и Георгий Албуров.

По заявлению истца, ресторан «был вынужден приостановить ведение своей деятельности» из-за протестующих и недополучил прибыль. Средний доход ресторана по субботам он оценил в 155 тыс. 495 руб., а еще в 396 тыс. 352 руб.— стоимость отмененного банкета.

Суд уже взыскал с господина Навального и его сторонников около 5 млн руб. Из них:

по иску «Автомобильных дорог» — 3 млн 402 тыс. руб.;

по иску «Мосгортранса» — 1,2 млн руб.;

по иску «Анкор» — 241 тыс. 520 руб.

Также иски к организаторам митингов подали Московский метрополитен и «М.Такси коммуникации». Еще два гражданских иска к оппозиционерам подала московская полиция, один иск на 1 млрд руб. к Фонду борьбы с коррупцией ФБК Алексея Навального подала лизинговая компания «Флай авто».

Напомним, летом в столице прошло несколько акций в поддержку незарегистрированных кандидатов на выборы в Московскую городскую думу и против политических репрессий. На каждой из первых двух акций, 27 июля и 3 августа, было задержано более тысячи человек. Несколько человек были приговорены к реальным срокам.

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