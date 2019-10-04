Число погибших при протестах в Ираке превысило 30

Во время антиправительственных протестов в Ираке погибли уже 33 человека, сообщает AP. Более 1 тыс. человек получили ранения, передает AFP. Митинги начались из-за ухудшающейся экономической ситуации и нехватки рабочих мест в стране.

Протесты продолжаются с 1 октября. Для разгона митингующих полицейские применяли уже и слезоточивый газ, и боевые патроны. Был ограничен доступ к интернету на большей части Ирака, в Багдаде установлен круглосуточный комендантский час.