«Химки» справились с неудобным

«Химки» успешно начали выступление в Евролиге, порадовав болельщиков, почти полностью заполнивших «Арену Мытищи», красивым противостоянием с «Маккаби», традиционно очень неудобным соперником для российской команды. Ключевой вклад в победу со счетом 89:83 внесли Алексей Швед и Энтони Гилл. Они впервые за долгое время вместе появились на площадке, но сходу выдали солидное выступление, набрав на двоих почти половину очков своей команды. Но в этой игре был еще один заметный персонаж — болельщик по имени Денис. В перерыве он забросил мяч с центра площадки, за что получил миллион рублей.

Сезон для «Химок» начался еще на прошлой неделе, команда с тех пор успела выиграть два матча в Единой лиге ВТБ, но все-таки реальной проверкой звездного состава, собранного в Подмосковье, была именно первая встреча Евролиги. К слову, были некоторые сомнения в том, что состав, который главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис выпустит на паркет, будет звездным, скажем так, в полной мере. Ведь до сих пор в официальных матчах не играли ни Алексей Швед, ни Энтони Гилл. Да и весь прошлый сезон они страдали от травм, а потому вместе почти и не выступали.

К счастью и Гилл и Швед в заявку на матч были включены. Возможно, Куртинайтис и дал бы им еще немного времени на то, чтобы набрать форму, но вышло так, что в лазарет из-за недолеченных повреждений угодили Сергей Карасев и Дайрис Бертанс. Это заметно ухудшало шансы «Химок» при атаках с дистанции. А ведь в противостоянии с таким неудобным соперником как «Маккаби» (из восьми очных встреч с тель-авивцами химчане выиграли только две, причем в прошлом сезоне оба матча остались за израильской командой) одно-два попадания могут решить все.

Нужно признать, что чуть более раннее, чем предполагалось, возвращение Шведа и Гилла себя полностью оправдало. Да, Шведу еще нужно время на то, чтобы войти в привычный ритм. Да, безупречной статистикой он похвастать пока не может (4 из 7 попаданий двухочковых и только 2 из 10 трехочковых). Но несмотря на это, свои 22 очка, а это лучший показатель матча, он набрал. Гилл, не слишком уверено чувствовавший себя под щитом, но зато отменно бивший с дистанции, добавил еще 18. Прекрасный задел для победы.

Победы, которая, как казалось по ходу матча, обязана быть крупной. Хозяева ведь чаще всего превосходили гостей практически во всех компонентах. Юнас Жеребко, хоть ему явно еще нужно время, чтобы привыкнуть, после долгого пребывания в НБА, к европейской манере игры, был очень эффективен и в бросках, и на подборах. Янис Тимма, тот самый, что в матче Единой лиги ВТБ против «Зелены Гуры» установил рекорд чемпионата, не попав ни одной из 11 дальних попыток, в этот раз стрелял с почти 50-процентной эффективностью (5 из 12). Сергей Моня, как и положено суперопытному игроку, бил редко, но метко — две попытки и шесть очков.

Да и вообще «Химки» выглядели очень хорошо. Настолько, что в конце третьей четверти их отрыв достиг 17 очков, что подняло болельщиков, заполнивших почти до отказа «Арену Мытищи» на ноги. Включая, наверняка, и болельщика по имени Денис. Хотя ему, может, уже было и не до баскетбола. Ведь в большом перерыве он выиграл миллион рублей, попав в кольцо с одной попытки с центра площадки. Кстати, проведение такого вот конкурса, именуемого лаконично — «Бросок» — теперь для подмосковного клуба обычное дело. Но болельщик Денис всегда будет стоять особняком. Ведь он первый кто выиграл этот миллион.

Несмотря на мощнейший отрыв легкой прогулки у «Химок» в последней четверти не получилось. «Маккаби» все-же не та команда, в противостоянии с которой можно расслабляться даже имея перевес в 17 очков. Она ответила на рывок «Химок», у которых на фоне усталости стали проявляться предсказуемые слабые места команды, игроки которой еще не имеют длительного опыта совместных выступлений. Нет, ничего критичного не случилось, но концовку «Маккаби» себе все же обеспечил. К счастью, «Химки» вовремя ее убили. Убил ее лично Тимма, который после промаха Жеребко со штрафного выскочил из-за спин соперников и превратил одно потерянное очко в два набранных. Очень, надо сказать, важных, давших хозяевам семиочковый отрыв за 15 секунд до сирены.

«Первый матч, самое начало сезона, и играть совсем непросто, но я рад, что мы победили. Матч был домашним, и мы защитили свою площадку. Думаю, 80-90 процентов встречи мы провели неплохо, но в некоторых деталях могли сыграть лучше, и мы постараемся это исправить,— заявил после матча Куртинайтис.— В нашей команде много хороших снайперов. К примеру, мы взяли Йонаса Жеребко, который играет на позициях четвертого и пятого номера, но забивает с хорошим процентом. То же можно сказать и о Джереми Эвансе. Мы используем это преимущество. Также у нас есть Бертанс и Карасев, но они пока травмированы. Не говоря уже о Йовиче и Шведе. Сегодня нам помогли трехочковые, мы забили их в нужные моменты, и это наш игровой стиль».

Арнольд Кабанов