СМИ: Волкер встречался с представителем компании, в которой работал сын Джо Байдена

Подавший в отставку спецпредставитель США по Украине Курт Волкер в прошлом году встречался с представителем украинской газовой компании Burisna Вадимом Пожарским, который связан с сыном бывшего вице-президента США Джозефа Байдена Хантером, сообщило AP со ссылкой на источники. Агентство отметило, что встреча господ Волкера и Пожарского прошла в то же время, когда адвокат президента США Рудольф Джулиани призывал украинские власти провести расследование в отношении Burisma и причастности к ней господина Байдена и его сына.

Встреча, по данным агентства, состоялась в конце сентября 2018 года в Нью-Йорке. Встречу в подтверждают несколько человек, присутствовавших на мероприятии, а также фотография господ Волкера и Пожарского, опубликованная на сайте Burisma. По данным AP, мероприятие было организовано аналитическим центром Атлантического совета, чья штаб-квартира находится в Вашингтоне.

Агентство напомнило, что Хантер Байден был членом правления Burisma до того, как его отец объявил о начале своей кампании на пост президента.

Пресс-секретарь Белого дома отказался комментировать встречу господина Волкера. Он перенаправил агентство к господину Джулиани и должностным лицам Госдепартамента, но они также не ответили на запросы.

Напомним, об отставке Курта Волкера стало известно 27 сентября. По данным газеты The New York Times, отставка чиновника связана с процедурой импичмента американского президента Дональда Трампа, которую запустил Конгресс США. По информации источников телеканала CNN, спецпредставитель подал в отставку после публикации текста жалобы сотрудника американских спецслужб на телефонный разговор господина Трампа и президента Украины Владимира Зеленского.

Господин Волкер и экс-посол США на Украине Мари Йованович согласились дать показания в Конгрессе. Господин Волкер выступит перед тремя комитетами Палаты представителей за закрытыми дверями 3 октября. Госпожа Йованович — 11 октября.

Подробнее — в публикации “Ъ” «Курт Волкер выпал в отставку».