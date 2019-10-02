Кремль ожидает ясности по саммиту в «нормандском формате» в ближайшее время

После согласования «формулы Штайнмайера» в Кремле надеются, что в ближайшее время появится больше ясности по поводу встречи в «нормандском формате» (Россия, Германия, Франция и Украина), заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Подписание состоялось только вчера, поэтому сейчас, конечно, все заинтересованные стороны и представители будут работать над перспективами проведения такого саммита. Мы надеемся, что уже в ближайшее время какая-то ясность здесь наступит»,— сказал господин Песков.

Ранее помощник российского президента Владислав Сурков заявил, что дата проведения саммита в «нормандском формате» станет известна после подтверждения отвода войск в Петровском и Золотом. Он отметил, что перед саммитом может пройти предварительная встреча министров иностранных дел.

До этого представитель России в контактной группе по Украине Борис Грызлов сообщил, что все участники контактной группы согласовали «формулу Штайнмайера» для ее включения в украинское законодательство. Согласование формулы называлось одним из условий встречи в «нормандском формате».

О подписании документа — в материале “Ъ” «"Формула Штайнмайера" довела до нормандского саммита».

О перспективах встречи в «нормандского формата», читайте в публикации “Ъ” «От совместного информбюро».