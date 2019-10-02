Сурков: саммит «нормандской четверки» возможен после разведения войск

Дата проведения саммита в «нормандском формате» (Россия, Германия, Франция, Украина) станет понятной после подтверждения отвода войск в Петровском и Золотом, заявил помощник российского президента Владислав Сурков.

«Окончательное согласование даты саммита "нормандской четверки" произойдет после того, как будет практически завершено и подтверждено разведение сил в Петровском и Золотом»,— сказал господин Сурков агентству ТАСС.

По его словам, на развод сил уйдет около двух недель при нормальном развитии событий. Помощник президента добавил, что перед саммитом может пройти предварительная встреча министров иностранных дел. «После этого все условия, необходимые для проведения встречи лидеров, действительно, будут выполнены»,— сказал господин Сурков.

Ранее представитель России в контактной группе по Украине Борис Грызлов сообщил, что все участники контактной группы согласовали «формулу Штайнмайера» для ее включения в украинское законодательство. Таким образом, был согласован порядок реализации закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что «формула Штайнмайера» будет закреплена в новом украинском законе. Он придет на смену нынешнему закону об особом статусе Донбасса, который истекает 31 декабря.

Ранее согласование «формулы Штайнмайера» называлось одним из условием встречи в «нормандском формате».

О подписании документа — в материале “Ъ” «"Формула Штайнмайера" довела до нормандского саммита».

О перспективах встречи в «нормандского формата», читайте в публикации “Ъ” «От совместного информбюро».