Депутат Рады: Украина только согласовала, но не подписала «формулу Штайнмайера»

Глава внешнеполитического комитета Верховной рады Богдан Яременко уточнил, что во время заседания трехсторонней контактной группы (ТГК) в Минске украинская сторона согласовала «формулу Штайнмайра», но не подписала.

«Нюанс — вчера никто ничего не подписывал. Представитель Украины в группе Леонид Кучма письменно сообщил представителю ОБСЕ Мартину Сайдику о том, что Украину устраивают формулировки, согласованные советниками глав государств нормандского формата в Минске 1 сентября 2019 года»,— написал господин Яременко в своем Facebook.

Ранее представитель России в контактной группе по Украине Борис Грызлов сообщил, что все участники контактной группы согласовали «формулу Штайнмайера» для ее включения в украинское законодательство. Представитель действующего председателя ОБСЕ Мартин Сайдик, комментируя итоги заседания в Минске, сообщил, что члены ТКГ и представители самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик письмами в его адрес «подтвердили текст "формулы Штайнмайера"». Письма, подписанные ОБСЕ, российской стороной, представителями непризнанных республик и Леонидом Кучмой от Украины, датированы 1 октября. «Украинская сторона принимает текст этой формулы»,— написано рядом с подписью господина Кучмы.

Согласование «формулы Штайнмайера» называлось одним из условием встречи в «нормандском формате». Позднее помощник российского президента Владислав Сурков уточнил, что дата проведения саммита в «нормандском формате» станет понятной после подтверждения отвода войск в Петровском и Золотом.

О подписании документа — в материале “Ъ” «"Формула Штайнмайера" довела до нормандского саммита».

О перспективах встречи в «нормандского формата», читайте в публикации “Ъ” «От совместного информбюро».