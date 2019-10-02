Радиационный фон в Приморье после пуска снаряда КНДР в норме

Проведенный северокорейскими военными пуск снаряда не повлиял на радиационный фон в Приморском крае — единственном российском регионе, который граничит с КНДР, передает «Интерфакс».
В Примгидромете сообщили, что в настоящее время радиационный фон в Приморье — 11–12 мкР/ч, что соответствует норме. Информация обновляется ежечасно.
Ранее Северная Корея провела пуск неопознанного снаряда. Пуск был осуществлен в районе города Вонсан в провинции Канвондо. Снаряд запустили в направлении моря.
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