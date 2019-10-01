Google, Facebook и Amazon вызовут на слушания в Конгресс США

Комитет Палаты общин Конгресса США по вопросам малого бизнеса намерен пригласить представителей Google, Facebook и Amazon на заседание комитета. По данным агентства Bloomberg, комитет хочет разобраться с тем, как эти крупные компании доминируют на рынке, ограничивая возможности малого бизнеса.

Как заявили Bloomberg в комитете, они считают, что малый бизнес имеет право вести дела в равных условиях с крупными компаниями и эти «слушания дадут комитету возможность изучить, как справляется малый бизнес, учитывая доминирование крупных технологических компаний во всех сферах, начиная электронной торговлей и заканчивая интернет-трафиком». В частности, на слушаниях, которые планируется провести в конце октября или в начале ноября, будет затронута тема проблем, которые встают перед малым бизнесом, когда он пытается конкурировать или продвигать себя на платформах технологических гигантов.

Это слушание пополнит и без того немалый список судебных и регуляторных разбирательств с Google, Facebook и Amazon. Так, этим летом в Конгрессе США начались слушания, посвященные растущему рыночному влиянию ведущих технологических компаний. В начале сентября генпрокуроры 50 штатов начали антимонопольное расследование в отношении Google, а несколько дней назад генпрокурор США Уильям Барр поручил Минюсту открыть антимонопольное расследование в отношении Facebook.

Алена Миклашевская