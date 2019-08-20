Власти нескольких штатов США готовят объединенное расследование деятельности технологических компаний

Департаменты юстиции сразу нескольких американских штатов готовятся объединить усилия в расследовании о соблюдении крупными технологическими компаниями антимонопольного законодательства. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По данным газеты, формально о таком расследовании может быть объявлено уже в сентябре. Расследование будет направлено на изучение того, как несколько ведущих интернет-платформ используют свою мощь для борьбы с конкурентами.

Пока не известно ни число штатов, решивших заняться таким расследованием (по данным газеты, их может быть около 20), ни в отношении каких именно компаний это расследование будет проводиться. Очевидными мишенями для следователей называют Google, Facebook, Amazon и Apple.

Расследование, если оно состоится, будет проходить на фоне уже начавшегося расследования деятельности этих компаний Министерством юстиции США, о котором было объявлено в июле.

Андрей Келекеев