В «Газете.Ru» сменился главный редактор

Главным редактором «Газеты.Ru» назначен Сергей Рыбка. Возглавлявшая издание Ольга Алексеева займется новым проектом Rambler Group в сфере медиа, сообщает пресс-служба компании.

Ольга Алексеева работала в «Газете.Ru» с 2006 года, должность главреда она заняла в 2016 году. Сергей Рыбка в последние годы работал редактором и ведущим программ на радиостанции «Говорит Москва».

В конце августа 46,5% Rambler Group купил Сбербанк. В рамках договоренности банк получил онлайн-кинотеатр Оkkо, Lenta.ru, Gazeta.ru, Afisha.ru, Championat.com, Rambler.ru, LiveJournal.com, сервис «Рамблер.Касса» и кинотеатр «Художественный». Новым главой совета директоров холдинга стал зампредседателя правления банка Лев Хасис.