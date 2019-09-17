Совет директоров Rambler Group возглавил Лев Хасис

Зампредседателя правления Сбербанка Лев Хасис избран председателем совета директоров Rambler Group, сообщает пресс-служба компании. Заседание совета директоров прошло сегодня, 17 сентября, и стало первым после закрытия Сбербанком сделки по покупке 46,5% Rambler Group.

В рамках договоренности банк получил онлайн-кинотеатр Оkkо, Lenta.ru, Gazeta.ru, Afisha.ru, Championat.com, Rambler.ru, LiveJournal.com, сервис «Рамблер.Касса» и кинотеатр «Художественный». По словам источника “Ъ”, сумма сделки составила около 11 млрд руб.

Подробности — в публикации “Ъ” «Rambler Group сдали в банк».