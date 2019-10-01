«Интерфакс» сообщил о возбуждении дела из-за отравления едой из автоматов Healthy Food

30 сентября в отношении сотрудников сети Healthy Food возбудили уголовное дело по ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил), сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник. По его словам, дело было возбуждено на основании материала, поступившего из прокуратуры. Ведомство считает, что действия неустановленных работников компании «повлекли массовое заболевание и отравление людей».

Ст. 236 УК РФ предусматривает наказание в виде штрафа на сумму до 80 тыс. руб., либо обязательные работы на срок до 360 часов, либо исправительные работы на срок до года, либо ограничение свободы на срок до года.

С 11 июля по 1 августа едой из автоматов Healthy Food отравились 97 человек. Из них 38 были госпитализированы. 66 людям поставили диагноз сальмонеллез. Помещения производственного цеха ООО «Хэлфи Фуд Продакшен» и два кафе Healthy Food были закрыты. В производственном цехе были выявлены многочисленные нарушения, Роспотребнадзор оштрафовал виновных на сумму около 2 млн руб.

Подробности — в материале “Ъ FM” «Healthy Food оказалась не такой здоровой».