Healthy Food закрыла опасное для здоровья производство и выбрала новых производителей

Сеть Healthy Food закрыла производственный цех ООО «Хэлфи Фуд Продакшен», в котором управление Роспотребнадзора выявило многочисленные нарушения, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заявление компании. Работа этого цеха была приостановлена на 80 суток по решению суда после того, как почти 100 человек отравились едой из вендинговых автоматов Healthy food в Москве. «В настоящее время цех по производству "Хэлфи Фуд Продакшен" закрыт, сеть Healthy Food работает по модели агрегатора ЗОЖ-продуктов. Вся продукция, представленная в сети, поставляется от внешних производителей, согласованных с Роспотребнадзором»,— сказано в сообщении.

На сайте Healthy Food говорится, что сеть отобрала четырех крупных сторонних производителей, «гарантирующих пищевую безопасность и отвечающих самым высоким требованиям по качеству и принципам здорового питания». В компании отметили, что все проверки кафе завершены. «В регулярном режиме ведется контроль температурного режима холодильных витрин и санитарно-эпидемиологических требований в кафе, что является дополнительной гарантией качества и пищевой безопасности»,— сообщается на сайте Healthy Food.

Напомним, случаи острого отравления были зафиксированы по 20 адресам в шести административных округах Москвы. Всего отравилось 97 человек, из них 38 были госпитализированы. 66 людям поставили диагноз сальмонеллез. Помещения производственного цеха ООО «Хэлфи Фуд Продакшен» были опечатаны, два кафе Healthy food закрыто, также приостановлена работа 20 станций здорового питания в бизнес-центрах. В июле в производственном цехе были выявлены многочисленные нарушения. Столичное управление Роспотребнадзора вынесло в отношении виновных 16 постановлений об административных штрафах на сумму около 2 млн руб.

Подробности — в материале “Ъ FM” «Healthy Food оказалась не такой здоровой».