В работе Facebook произошел сбой

Пользователи жалуются на неполадки в работе соцсети Facebook, следует из данных сервиса Downdetector. Сбой произошел около 5:00 утра. Жалобы приходят от жителей США, Индонезии, Японии, Бразилии, Аргентины, Греции, Швеции. В России с проблемами столкнулись жители Москвы.
По данным Downdetector, 56% пользователей соцсети жалуются на сбои в обновлении работы новостной ленты. Еще у 23% Facebook полностью не работает, 19% не могут войти в свои аккаунты.
В социальной сети пока никак не прокомментировали информацию о сбое и его причинах.
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