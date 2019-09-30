Россиянка Ласицкене стала трехкратной чемпионкой мира в прыжках в высоту

Россиянка Мария Ласицкене завоевала золото в прыжках в высоту на чемпионате мира по легкой атлетике в Дохе, Катар, и стала трехкратной чемпионкой мира. Она показала результат 2,04 м.

Второй стала украинка Ярослава Магучих (2,04 м), которая отказалась продолжать борьбу. Она уступила россиянке по числу попыток.

Бронзу выиграла американка Вашти Каннингем. Она показала результат 2,00 м.

О чемпионате — в публикации “Ъ”.