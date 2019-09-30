01 октября, вторник
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Глава онкоцентра Блохина считает, что врачей спровоцировали на конфликт

Директор Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) онкологии имени Блохина Иван Стилиди считает, что за действиями детских онкологов, которые ранее выразили готовность уволиться, если конфликт с новым руководством НИИ не будет улажен, «стоит некая группа вне онкологического центра». По словам господина Стилиди, требование уволить директора института Светлану Варфоломееву может быть связано с «амбициями занять эту позицию», поскольку некоторые сотрудники хотели участвовать в закупках лекарств. Он заявил, что «с большой долей вероятности» знает, кто «дирижировал настроением коллег», но называть имена не стал.

«Коллеги наши, скорее всего, оказались ведомыми в этом смысле. Действия, которые они предпринимают, они в общем-то заслуживают порицания»,— сказал Иван Стилиди.

Руководство НМИЦ также попросило дать правовую оценку действиям врачей, которые выступили с обращением, «угрожая написать заявление об уходе». Просьба адресована президенту НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леониду Рошалю, главному внештатному детскому специалисту-гематологу Минздрава России Александру Румянцеву, советнику директора НИИ ДОиГ НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина академику Владимиру Полякову и директору департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава РФ Елене Байбариной. Сейчас в НИИ детской онкологии и гематологии работает комиссия Минздрава, которая до 6 сентября даст оценку работе онкоцентра, сообщает RNS.

Ранее врачи опубликовали обращение на YouTube-канале независимого профсоюза медработников «Альянс врачей». В нем они потребовали «обоснованно и прозрачно распределять заработную плату сотрудникам, провести аудит строительства новых корпусов Института детской онкологии». Пресс-служба НМИЦ заявила, что в кадровую службу института не поступило ни одного заявления об увольнении врачей. В Кремле надеются, что Минздрав сможет разобраться с ситуацией в НМИЦ, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Напомним, летом в Институт Блохина пришло новое руководство. НИИ детской онкологии и гематологии возглавила Светлана Варфоломеева. Утверждается, что она создала в институте напряженную обстановку. По словам врачей, «дети с онкологическими заболеваниями получают лечение в ужасных условиях», а новые корпуса уже 20 лет не вводят в эксплуатацию. Также специалисты утверждают, что новое руководство вынуждает их массово увольняться. В августе руководство центра заявляло, что проходит плановое сокращение вакантных (незанятых) ставок.

Подробнее о ситуации читайте в материале “Ъ FM” «Врачам анонсировали увольнения не по собственному желанию».

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