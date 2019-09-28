Решения в Конституционном комитете Сирии будут приниматься 75% голосов

Решения Конституционного комитета Сирии будут приниматься большинством в 75% голосующих в обоих составах — большом и малом, которые будут составлять комитет. «Большой и малый органы Конституционного комитета принимают решения консенсусом, насколько это возможно, а если нет — то голосованием, которое требует поддержки 75% каждого из органов»,— приводит «РИА Новости» выдержку из документа, распространенного в ООН.

Малый состав (45 человек) будет готовить конституционные проекты, большой (150 человек) — принимать их, гласит свод основных правил и процедур. Назначать членов малого состава будут из числа членов соответствующих частей большого состава.

Конституционный комитет Сирии впервые соберется 30 октября.

Соглашение о его создании было достигнуто в начале 2018 года. «Астанинская тройка» — Россия, Иран и Турция — согласовала с властями Сирии и сирийской оппозицией состав комитета (по 50 человек от оппозиции, гражданского общества и правительства страны), однако ООН не устроили шесть имен в списке.

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