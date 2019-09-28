На выборах президента Афганистана участки закрылись позже запланированного

Избирательные участки закрылись на президентских выборах в Афганистане. Голосование должно было закончиться в 15:00 по местному времени (13:30 мск). Позже его продлили до 17:00 (15:30 мск). Стартовали выборы в 7:00 (5:30 мск).

Более 9 млн жителей страны были зарегистрированы на голосование. В стране работали 5373 участка. Среди участников выборов — действующий президент страны Ашраф Гани и глава правительства Абдулла Абдулла.

На нескольких избирательных участках в Афганистане прогремели взрывы. Так, в городе Джалалабад на востоке страны один человек погиб, двое были ранены.

Президентские выборы в стране дважды откладывались. Причина тому — активно готовившееся соглашение между США и «Талибаном» (запрещено в РФ).

О выборах — в материале “Ъ” «Из двух зол Афганистан выбрал выборы».