В Афганистане начались президентские выборы

В Афганистане открылись избирательные участки для голосования на президентских выборах, сообщил местный телеканал Tolo News. Голосование закончится в 15:00 по местному времени (14:00 мск).

Более 9 млн жителей страны были зарегистрированы на голосование. По данным телеканала, в стране будет работать 5373 участка. На выборы изначально зарегистрировались 18 кандидатов, однако пятеро отказались от участия. Среди тех, кто продолжит борьбу, — действующий президент страны Ашраф Гани и глава правительства Абдулла Абдулла.

Более 72 тыс. военных будут обеспечивать безопасность избирателей. Около 2,4 тыс. избирательных участков не откроются — места их расположения контролируются либо талибами, либо другой террористической группировкой — «Исламское государство» (запрещена в России).

В августе афганское террористическое движение «Талибан» (запрещено в РФ) заявило о недопустимости проведения в стране выборов главы государства Афганистана. Талибы призвали жителей страны бойкоту предвыборных мероприятий кандидатов на пост президента и самого дня голосования.

Напомним, президентские выборы в стране дважды откладывались, а затем и вовсе были под угрозой срыва. Причина тому — активно готовившееся соглашение между США и «Талибаном» (запрещено в РФ). Но по инициативе Вашингтона этот процесс был заморожен, и голосование все же решили провести — несмотря на плохую даже по афганским меркам террористическую обстановку.

Подробнее о выборах — в материале “Ъ” «Из двух зол Афганистан выбрал выборы».