Беглый полицейский нашелся в Краснодаре

В Краснодаре задержан бывший начальник оперативно-разыскной части (ОРЧ) службы собственной безопасности МВД по Кабардино-Балкарии (КБР) Сергей Рыбников. Он находился в федеральном розыске по уголовному делу об организации преступного сообщества, занимавшегося нелегальным транзитом алкоголя по федеральной трассе «Кавказ». В мае 2019 года оперативниками в рамках этого дела были задержаны 14 офицеров МВД КБР. По версии следствия, за два года они получили за провоз нелегальной спиртосодержащей продукции не менее 42 млн руб. в виде взяток.
О задержании бывшего высокопоставленного офицера сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Бывший начальник ОРЧ СБ МВД по КБР Сергей Рыбников с самого начала был среди подозреваемых по делу о беспрепятственном проходе колонн с нелегальным спиртным. Однако в мае 2019 года, когда в Нальчике прошли массовые обыски и аресты подозреваемых по делу, он сумел скрыться. Обвинение в организации и участии в преступном сообществе с использованием своего служебного положения (ч. 3 ст. 210 УК РФ) и в получении взятки организованной группой в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ) ему было предъявлено заочно, а сам офицер был объявлен в федеральный розыск.
Как отметила официальный представитель Следственного комитета России (СКР) Светлана Петренко, в ближайшее время с Сергеем Рыбниковым будут проведены необходимые следственные действия и лично предъявлено постановление о привлечении его в качестве обвиняемого.
Уголовное дело в отношении высокопоставленных сотрудников республиканского МВД было возбуждено на основании материалов, собранных Главным управлением собственной безопасности МВД и ГСУ СКР по Северо-Кавказскому федеральному округу. По данным следствия, в республике была создана «законспирированная схема», с помощью которой сотрудники МВД КБР получали взятки за проезд автомобилей, перевозивших этанол и спиртосодержащую продукцию по федеральной трассе Р-127 «Кавказ». Полученные в виде взяток криминальные доходы «распределялись по коррупционной вертикали». Как считает следствие, только за два года, с 2017 по 2018-й, за беспрепятственный провоз грузов со спиртосодержащей продукцией участники преступного сообщества получили порядка 42 млн руб. В рамках расследования дела в республике были задержаны 16 фигурантов, 15 из которых являются или являлись должностными лицами республиканского МВД. Возглавлял преступное сообщество, по версии следствия, замначальника республиканской ГИБДД Юрий Нагоев.
Причем досмотр не проводился даже на КПП «Малка», где с 2014 года было установлено специальное оборудование, фиксирующее провоз всех видов спиртосодержащей продукции для отправки этих сведений в Росалкогольрегулирование.
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