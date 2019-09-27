Беглый полицейский нашелся в Краснодаре

В Краснодаре задержан бывший начальник оперативно-разыскной части (ОРЧ) службы собственной безопасности МВД по Кабардино-Балкарии (КБР) Сергей Рыбников. Он находился в федеральном розыске по уголовному делу об организации преступного сообщества, занимавшегося нелегальным транзитом алкоголя по федеральной трассе «Кавказ». В мае 2019 года оперативниками в рамках этого дела были задержаны 14 офицеров МВД КБР. По версии следствия, за два года они получили за провоз нелегальной спиртосодержащей продукции не менее 42 млн руб. в виде взяток.

О задержании бывшего высокопоставленного офицера сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Бывший начальник ОРЧ СБ МВД по КБР Сергей Рыбников с самого начала был среди подозреваемых по делу о беспрепятственном проходе колонн с нелегальным спиртным. Однако в мае 2019 года, когда в Нальчике прошли массовые обыски и аресты подозреваемых по делу, он сумел скрыться. Обвинение в организации и участии в преступном сообществе с использованием своего служебного положения (ч. 3 ст. 210 УК РФ) и в получении взятки организованной группой в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ) ему было предъявлено заочно, а сам офицер был объявлен в федеральный розыск.

Как отметила официальный представитель Следственного комитета России (СКР) Светлана Петренко, в ближайшее время с Сергеем Рыбниковым будут проведены необходимые следственные действия и лично предъявлено постановление о привлечении его в качестве обвиняемого.

Уголовное дело в отношении высокопоставленных сотрудников республиканского МВД было возбуждено на основании материалов, собранных Главным управлением собственной безопасности МВД и ГСУ СКР по Северо-Кавказскому федеральному округу. По данным следствия, в республике была создана «законспирированная схема», с помощью которой сотрудники МВД КБР получали взятки за проезд автомобилей, перевозивших этанол и спиртосодержащую продукцию по федеральной трассе Р-127 «Кавказ». Полученные в виде взяток криминальные доходы «распределялись по коррупционной вертикали». Как считает следствие, только за два года, с 2017 по 2018-й, за беспрепятственный провоз грузов со спиртосодержащей продукцией участники преступного сообщества получили порядка 42 млн руб. В рамках расследования дела в республике были задержаны 16 фигурантов, 15 из которых являются или являлись должностными лицами республиканского МВД. Возглавлял преступное сообщество, по версии следствия, замначальника республиканской ГИБДД Юрий Нагоев.

Как неофициально рассказали “Ъ” в правоохранительных органах, проезд фур с алкоголем обеспечивался по звонку от руководителей, когда дежурным на постах сообщались номера автомобилей, которые нужно было пропускать без досмотра.

Причем досмотр не проводился даже на КПП «Малка», где с 2014 года было установлено специальное оборудование, фиксирующее провоз всех видов спиртосодержащей продукции для отправки этих сведений в Росалкогольрегулирование.

Александра Ларинцева, Пятигорск