Матвиенко раскритиковала законопроект о гарантированном пенсионном продукте

Председатель Совета федерации Валентина Матвиенко заявила, что многие россияне не имеют возможности откладывать средства на будущую пенсию. Она обратила на это внимание в связи с новым законопроектом Минфина «О гарантированном пенсионном продукте».

«Практика увеличения пенсии за счет личных накоплений в мире довольно распространена. Другое дело, насколько своевременно ее введение у нас. На мой взгляд, сейчас значительная часть населения имеет доходы, из которых им просто нечего выделять на увеличение пенсионного обеспечения в будущем»,— сказала госпожа Матвиенко в интервью «РИА Новости».

Валентина Матвиенко также считает, что многие россияне не могут понять механизмы формирования пенсии, поскольку они постоянно меняются. По ее мнению, граждан «окончательно запутали».

«Сказанное не означает, что я против совершенствования пенсионной системы, регулирующего ее законодательства. Россия — социальное государство, и мы обязаны делать все для того, чтобы размер пенсий, социальная защищенность граждан улучшались. Но шаги в этом направлении должны быть продуманными, ответственными, учитывающими отечественные реалии»,— пояснила спикер Совета федерации.

Напомним, 6 сентября Минфин объявил о разработке новой системы добровольных пенсионных накоплений взамен индивидуального пенсионного капитала, который так и не был реализован. Инициатива предполагает сохранность долгосрочных пенсионных накоплений со стороны государства, регистрацию накопительных счетов граждан центральным администратором, налоговые льготы для бизнеса, налоговые вычеты для граждан а также возможность присоединить к гарантированному пенсионному продукту накопления, имеющиеся в системе обязательного пенсионного страхования. Предложенную систему одобрил Пенсионный фонд России. Профсоюзы усомнились в сохранности пенсионных накоплений по новой схеме.

О предложении Минфина читайте в материале “Ъ” «Концепция изменилась».