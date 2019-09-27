Российские пограничники задержали суда с 262 северокорейскими браконьерами

Три северокорейские шхуны и пять маломерных судов с 262 рыбаками на борту задержали с 21 сентября в Приморском крае в исключительной экономической зоне России. У браконьеров изъяли более 30 тыс. туш незаконно добытого кальмара и запрещенные орудия лова, сообщила официальный представитель пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю Альбина Проскуренко в эфире телеканала «Россия 24».

«Нарушители доставлены в порты Находка и Посьет для проведения разбирательств»,— сказала госпожа Проскуренко.

Напомним, 17 сентября в Приморском крае четверо пограничников получили ранения при задержании рыболовных судов из КНДР. Суда также осуществляли незаконный промысел в исключительной экономической зоне России. По факту посягательства на жизнь сотрудников пограничного управления ФСБ возбудили уголовное дело.

Подробности — в материале “Ъ” «Северокорейских браконьеров ожидают следователи».