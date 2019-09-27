Минобороны Японии: РФ отдает приоритет развитию ядерных сил для сохранения баланса с США

Министерство обороны Японии полагает, что Россия уделяет первоочередное внимание модернизации своих ядерных сил для сохранения баланса с США. Об этом говорится в так называемой Белой книге — ежегодном докладе японского оборонного ведомства по вопросам национальной и международной безопасности.

«Чтобы восполнить недостатки обычных вооружений, а также для того, чтобы установить ядерный баланс с США, Россия выделила в качестве приоритета модернизацию своих ядерных сил. Исходя из того что размещение США установок ПРО на своей территории и за рубежом подрывает баланс ядерных сил, Россия продвигает вперед разработку новых вооружений, таких как комплексы "Авангард"»,— приводит ТАСС выдержку из доклада.

Также японское оборонное ведомство отмечает, что после прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и Россия, и США заявили о планах по разработке новых ракетных вооружений.

Напомним, срок действия ДРСМД истек 2 августа 2019 года. Вашингтон и Москва отказались перезаключить договор, возложив ответственность за расторжение соглашения друг на друга. Уже 21 августа Пентагон объявил об успешных испытаниях запрещенной ранее крылатой ракеты Tomahawk. Президент РФ Владимир Путин поручил разработать симметричный ответ на действия США. На следующий день две российские подлодки «Тула» и «Юрий Долгорукий» в рамках учений выстрелили баллистическими ракетами по военным полигонам в Архангельской области и на Камчатке.

Как узнал “Ъ”, 19 сентября господин Путин направил в несколько десятков государств послание с предложением ввести мораторий на развертывание ракет средней и меньшей дальности. Письма, в частности, получили лидеры всех стран НАТО и Китая, а также глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Федерика Могерини и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

В альянсе, однако, сочли, что предложение Москвы «не заслуживает доверия»: как утверждают в НАТО, РФ сама развернула запрещенные ракеты. В Кремле заявили, что инициатива была направлена на борьбу с напряженностью в мире, но пока Россия не встретила понимания.

Подробнее о предложении российского президента — в публикации “Ъ” «Ракеты средней и меньшей мирности».