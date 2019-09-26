Кремль: письмо Путина о моратории на РСМД не встретило понимания

Президент России Владимир Путин направил послание о размещении ракет средней и меньшей дальности (РСМД), для борьбы с напряженностью в мире, заявил пресс-секретарь президент Дмитрий Песков. По его словам, Кремль пока не встретил понимания по этой теме.

«Действительно, циркулярно в основные страны Европы, Азии и различные международные организации было направлено послание президента Путина»,— рассказал Дмитрий Песков. По его словам, президент продолжает прилагать усилия для недопущения роста напряженности в мире, несмотря на то что Договор о РМСД перестал существовать «по вине Вашингтона». «Путин призвал как раз воздерживаться от размещения этих систем вооружения… Это не предусматривает каких-либо ответов, но в то же время пока и понимания мы не встретили»,— заявил Дмитрий Песков.

Накануне источник “Ъ” сообщил, что господин Путин 19 сентября направил в несколько десятков государств послание с предложением ввести мораторий на развертывание РСМД. Письма, в частности, получили лидеры всех стран НАТО и Китая, а также глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Федерика Могерини и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

По словам источника “Ъ” в МИД одной из стран Североатлантического альянса, организация посчитала предложение «нонсенсом», поскольку уверена, что Россия уже развернула такие вооружения на своей европейской части. Представитель НАТО Оана Лунгеску, в частности, сочла предложение нереальным. По ее словам, Россия несет единоличную ответственность за распад Договора о РСМД. Госпожа Лунгеску добавила, что НАТО не будет применять зеркальные меры, поскольку не намерено развертывать в Европе новое ядерное оружие наземного базирования.

Подробнее о послании российского лидера — в публикации “Ъ” «Ракеты средней и меньшей мирности».